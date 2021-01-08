Курс долара впав: скільки коштує валюта в Україні
Національний банк України зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на вихідні дні на позначці 28,28 грн/$.
За добу американська валюта подешевшала на 12 копійок. Про це свідчать дані НБУ.
Курс гривні щодо євро регулятор зафіксував на рівні 34,90 грн/€. У такий спосіб європейська валюта подорожчала на 6 копійок.
Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 28,15 грн/$;
Продаж – 28,40 грн/$.
Євро:
Купівля – 34,50 грн/€;
Продаж – 35,00 грн/€.
Прогноз МВФ щодо курсу долара в Україні:
2021 рік – 28,12 грн/долар;
2022 рік – 27,96 грн/долар;
2023 рік – 28,10 грн/долар;
2024 рік – 28,10 грн/долар;
2025 рік – 28,10 грн/долар.
Як повідомляв OBOZREVATEL, думки аналітиків про те, як і чому зміниться вартість валюти, розходяться. В середньому ж експерти прогнозують курс від 28,2 до 28,5 грн/$.