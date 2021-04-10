Катарський інвестор у зелену енергетику очікує від України вирішення проблем у секторі – Євтушенко

Катарська державна компанія Nebras Power, яка стала інвестором низки сонячних станцій України, розраховує, що українська влада незабаром вирішить боргову кризу в секторі відновлюваної енергетики та сприятиме генерації чистої енергії для українців, передає ЕнергоРеформа.

Про це заявив керуючий партнер компанії UDP Renewables Сергій Євтушенко, зазначивши, що Катар – одна з найбагатших, амбітних і впливових країн світу, а її державна компанія Nebras Power проповідує наступальний розвиток в галузі відновлюваної енергетики.

"Уряд давав гарантії цілої галузі у формі підписання меморандуму, доля якого всім відома. У нас є чинне законодавство, де все чітко прописано, нас ці правила влаштовують, інвесторів теж. Тому розраховуємо на те, що Україна стане більш зрілим, відповідальним і серйозним гравцем на міжнародній арені", – сказав Євтушенко.

Він уточнив, що Nebras Power недавно стала власником контрольного пакета акцій ряду сонячних електростанцій в партнерстві з компанією UDP Renewables. У спільних планах інвесторів почати будівництво вітрових станцій на додаток до сонячних електростанцій.

"Це фактично перша велика угода після того, як галузь потрапила в кризу і підвішений стан. Якщо будуть тривати такі угоди по ринку, можна буде сказати про певне повернення довіри. Але поки це аванс Україні, її уряду і її інвестиційному клімату", – підкреслив керуючий партнер.

Він зазначив, що нові інвестори не виключають можливість подавати судові позови на держпідприємство "Гарантований покупець", якщо проблема боргів в секторі збережеться.

"Ми не подавали в суд, але цю можливість маємо на увазі. Ведуться консультації з юридичними компаніями, і весь ринок цю можливість не відкидає. Але ми були і залишаємося прихильниками компромісу і діалогу", – додав Євтушенко.

Він пояснив, що у зв'язку з наявністю боргів компанія була змушена реструктуризувати кредитний портфель.

"Ми несли великі збитки і ще будемо їх нести. Але виходить так, що на нашу заборгованість перед банками нараховується процентна ставка, а уряд в особі "ГарПока", не оплачуючи нашу дебіторку, фактично користується ресурсом безкоштовно. Це звичайно ж несправедливо, але ми стиснули зуби і спостерігаємо", – сказав керуючий партнер UDP Renewables.

На його думку також залишається ризик, пов'язаний із заявою 47 народних депутатів до Конституційного суду про визнання неконституційним "зелений" тариф.

"Це конкретний приклад, коли і без того турбулентну ситуацію розгойдує додатковий елемент політичних ризиків", – підсумував Євтушенко.

Як повідомляла ЕнергоРеформа, згідно з досягнутими домовленостями між UDP Renewables, стратегічним інвестором якої є холдингова компанія Василя Хмельницького UFuture, і Nebras Power, катарська держкомпанія стала власником контрольного пакету акцій в шести компаніях-операторах сонячних електростанцій.

Підписання контрактів між UDP Renewables і Nebras Power відбулося в ході офіційного візиту президента України Володимира Зеленського в Державу Катар на початку квітня.

Згідно з даними Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, бенефіціарними власниками UDP Renewables є Хмельницький (50%) і Сергій Євтушенко (50%).

Нагадаємо, за інформацією НБУ, на тлі кризи в галузі зеленої енергетики чистий відтік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну в 2020 році склав 868,2 млн, тоді як у 2019 році чистий приплив склав 5,860 млрд доларів. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.

Станом на 1 квітня підприємствам "зеленої" енергетики перераховано 4,6 млрд грн. Рівень розрахунків держави з виплати боргів у 2020 році становить 20%. Заборгованість держпідприємства "Гарантований покупець" перед підприємствами відновлюваної енергетики становить 17,8 млрд грн.

За результатами опитувань, які організувала експертна організація DiXi Group, більше 80% українців зацікавлені в зменшенні шкідливих викидів в навколишнє середовище і підтримують розвиток "зеленої" енергетики в Україні.