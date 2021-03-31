Кабмін зобов'язали розглянути питання звільнення Тарасюка – ЗМІ

Окружний адміністративний суд міста Києва зобов'язав Кабінет міністрів розглянути питання звільнення 4 членів НКРЕКП, включаючи її главу Валерія Тарасюка.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на копію рішення суду від 16 березня.

"Зобов'язати Кабінет міністрів вжити заходів щодо розгляду питання щодо звільнення членів НКРЕКУ Валерія Тарасюка, Руслана Кайдаша, Ольги Бабій і Олексія Магди або продовження терміну їх повноважень на посадах відповідно до законодавства", - зазначено в рішенні суду.

Суд постановив, що повноваження Тарасюка і членів НКРЕКП Кайдаша, Бабій і Магди закінчилися по закінченню трьох місяців, з дати їх призначення (жовтень 2019 року), оскільки призначені вони були тимчасово до моменту призначення постійних членів НКРЕКП після проведення відкритого конкурсного відбору.

Суд вказав, що Кабмін ще в грудні 2019 року одержав повноваження звільнити тимчасових членів НКРЕКП і призначити конкурсний відбір для вибору нових, але до сих пір так і не зробив цього:

Відповідно, згідно з рішенням суду, після закінчення терміну перебування на посаді за указом президента рішення НКРЕКП приймаються неправомочним і некомпетентним складом.

Рішення суду ухвалене за позовом компанії ТОВ "Техноінвест" (Київська область).

Нагадаємо, чинний склад НКРЕКП був призначений в жовтні 2019 року указом президента Зеленського терміном на 3 місяці. Однак 4 члени комісії, включаючи главу Тарасюка, як і раніше займають ці посади.

У 2020 році питання неконституційності НКРЕКП почав розглядати Конституційний суд України.