Інженер викинув жорсткий диск із біткоїнами на $285 млн, а тепер намагається розкопати сміттєвий полігон

Олександр Литвин Економіка 15:19, 14.01.2021 Оновлено: 15:39, 14.01.2021

Інженер Джеймс Хауеллс у Великобританії викинув у сміття ще 2013-го жорсткий диск, на якому 7500 біткоїнів. Зараз це близько $286,5 млн. Він пропонує місцевій владі віддати 25% від вартості знахідки, якщо вони дозволять йому в порушенні санітарних норм потрапити на полігон і спробувати викопати диск.

Про це повідомляє видання Forklog із посиланням на матеріал місцевої газети. Інженер стверджує, що викинув пристрій у сміттєвий бак, якому було присвоєно порядковий номер і відповідне місце на полігоні. "Якщо я отримаю доступ до записів полігону, то зможу визначити точне місцезнаходження жорсткого диска", – впевнений Хауеллс.

Прессекретарка міської ради Ньюпорта відповіла, що це не перше подібне прохання. Позиція муніципалітету полягає в тому, що розкопки неможливі з юридичних, економічних та екологічних причин. Однак у новому запиті Хауеллс повідомив, що отримав підтримку від хедж-фонду, який готовий сплатити пошуки втрачених біткоїнів.

До речі, у США програміст Стефан Томас забув пароль від гаманця з біткоїнами на суму близько 240 мільйонів доларів. Залишилося тільки дві з десяти спроб його згадати – після цього гроші зникнуть назавжди.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Аналітики зазначали, що зараз відбувається сплеск інтересу до криптовалют, що підштовхує їхнє котирування вгору. Подорожчання біткоїну обумовлено надіями на становлення криптовалют загальноприйнятим засобом платежу в майбутньому. Експерти прогнозують, що монета буде рости й далі.

  • У JPMorgan прогнозують, що в довгостроковій перспективі ціна біткоїну може перевищити 146 тисяч доларів. Представники банку зазначили, що в майбутньому криптовалюта буде поступово витісняти золото як "захисний актив", а вже найближчого року її курс може коливатися в межах 50-100 тисяч доларів.

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