Інженер викинув жорсткий диск із біткоїнами на $285 млн, а тепер намагається розкопати сміттєвий полігон
Інженер Джеймс Хауеллс у Великобританії викинув у сміття ще 2013-го жорсткий диск, на якому 7500 біткоїнів. Зараз це близько $286,5 млн. Він пропонує місцевій владі віддати 25% від вартості знахідки, якщо вони дозволять йому в порушенні санітарних норм потрапити на полігон і спробувати викопати диск.
Про це повідомляє видання Forklog із посиланням на матеріал місцевої газети. Інженер стверджує, що викинув пристрій у сміттєвий бак, якому було присвоєно порядковий номер і відповідне місце на полігоні. "Якщо я отримаю доступ до записів полігону, то зможу визначити точне місцезнаходження жорсткого диска", – впевнений Хауеллс.
Прессекретарка міської ради Ньюпорта відповіла, що це не перше подібне прохання. Позиція муніципалітету полягає в тому, що розкопки неможливі з юридичних, економічних та екологічних причин. Однак у новому запиті Хауеллс повідомив, що отримав підтримку від хедж-фонду, який готовий сплатити пошуки втрачених біткоїнів.
До речі, у США програміст Стефан Томас забув пароль від гаманця з біткоїнами на суму близько 240 мільйонів доларів. Залишилося тільки дві з десяти спроб його згадати – після цього гроші зникнуть назавжди.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Аналітики зазначали, що зараз відбувається сплеск інтересу до криптовалют, що підштовхує їхнє котирування вгору. Подорожчання біткоїну обумовлено надіями на становлення криптовалют загальноприйнятим засобом платежу в майбутньому. Експерти прогнозують, що монета буде рости й далі.
У JPMorgan прогнозують, що в довгостроковій перспективі ціна біткоїну може перевищити 146 тисяч доларів. Представники банку зазначили, що в майбутньому криптовалюта буде поступово витісняти золото як "захисний актив", а вже найближчого року її курс може коливатися в межах 50-100 тисяч доларів.