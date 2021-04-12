IBOX Bank збільшує статутний капітал до 300 млн грн у II кварталі 2021 року

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Економіка
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IBOX Bank збільшує статутний капітал до 300 млн грн у II кварталі 2021 року

Банківська система України демонструє одні з найкращих показників фінансового здоров’я в українській економіці, і цей тренд, схоже, буде закріплений і у 2021 році. Про це свідчать як заяви топ-менеджменту банків і регулятора, так і фінансові результати.

Одним з банків, які демонструють фінансову стабільність і позитивну динаміку розвитку, є АТ "АЙБОКС БАНК". Згідно зі статистикою Національного банку України, банк знаходиться у лідерах рейтингу серед банків своєї групи. У чому саме полягає лідерство?

Показники фінансової діяльності банків станом на 01.01.2021:

IBOX Bank збільшує статутний капітал до 300 млн грн у II кварталі 2021 року

З поданої статистики можна побачити, що єдиним банком, який отримав більш ніж 100 млн грн прибутку та має регулятивний капітал менше 500 млн грн, є АЙБОКС БАНК. Це робить його найприбутковішим українським банком у своїй банківській групі.

До того ж, IBOXBank демонструє рекордну рентабельність капіталу(співвідношення чистого прибутку до регулятивного капіталу) на рівні 30%. За цим показником банк займає четверте місце серед усіх банків України, поряд з Сітібанк (53,04% та лідерами рейтингу надійності: ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (31,61%) та АТ КБ "ПриватБанк" (47,01%).

Саме тому рішення про збільшення статутного капіталу здається логічним рішенням для банку, враховуючи впевнене збільшення доходів протягом 2020 року.

IBOX Bank збільшує статутний капітал до 300 млн грн у II кварталі 2021 року

"Плани про збільшення статутного капіталу IBOXBank були неодноразово озвучені на зборах акціонерів, і це, безумовно, є частиною нашої стратегії розвитку, завдяки якій нам вдалося досягнути суттєвих фінансових результатів за 2020 рік. Відповідне рішення з цього приводу може прийняте вже цієї весни", – заявила заступник Голови правління АТ "АЙБОКС БАНК" Заряна Ківак.

Нагадаємо, у 2020 році IBOXBank став принципальним членом платіжних систем Mastercard і Visa. Це дозволило банку запустити інтернет-еквайринг для бізнесу в листопаді 2020 року. Досягнення стали результатом ребрендингу і нової стратегії розвитку банку, за які 28 жовтняміжнароднийфінансовий клуб "Банкір" визнав АТ "АЙБОКС БАНК" найкращим транзакційним банком 2020 року.

Україна