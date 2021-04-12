IBOX Bank збільшує статутний капітал до 300 млн грн у II кварталі 2021 року

Банківська система України демонструє одні з найкращих показників фінансового здоров’я в українській економіці, і цей тренд, схоже, буде закріплений і у 2021 році. Про це свідчать як заяви топ-менеджменту банків і регулятора, так і фінансові результати.

Одним з банків, які демонструють фінансову стабільність і позитивну динаміку розвитку, є АТ "АЙБОКС БАНК". Згідно зі статистикою Національного банку України, банк знаходиться у лідерах рейтингу серед банків своєї групи. У чому саме полягає лідерство?

Показники фінансової діяльності банків станом на 01.01.2021:

З поданої статистики можна побачити, що єдиним банком, який отримав більш ніж 100 млн грн прибутку та має регулятивний капітал менше 500 млн грн, є АЙБОКС БАНК. Це робить його найприбутковішим українським банком у своїй банківській групі.

До того ж, IBOXBank демонструє рекордну рентабельність капіталу(співвідношення чистого прибутку до регулятивного капіталу) на рівні 30%. За цим показником банк займає четверте місце серед усіх банків України, поряд з Сітібанк (53,04% та лідерами рейтингу надійності: ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (31,61%) та АТ КБ "ПриватБанк" (47,01%).

Саме тому рішення про збільшення статутного капіталу здається логічним рішенням для банку, враховуючи впевнене збільшення доходів протягом 2020 року.

"Плани про збільшення статутного капіталу IBOXBank були неодноразово озвучені на зборах акціонерів, і це, безумовно, є частиною нашої стратегії розвитку, завдяки якій нам вдалося досягнути суттєвих фінансових результатів за 2020 рік. Відповідне рішення з цього приводу може прийняте вже цієї весни", – заявила заступник Голови правління АТ "АЙБОКС БАНК" Заряна Ківак.

Нагадаємо, у 2020 році IBOXBank став принципальним членом платіжних систем Mastercard і Visa. Це дозволило банку запустити інтернет-еквайринг для бізнесу в листопаді 2020 року. Досягнення стали результатом ребрендингу і нової стратегії розвитку банку, за які 28 жовтняміжнароднийфінансовий клуб "Банкір" визнав АТ "АЙБОКС БАНК" найкращим транзакційним банком 2020 року.