Головні виклики для промисловості у 2021 році: зростання тарифів і падіння попиту на продукцію

Ключовими викликами для промисловості у 2021 році й далі будуть падіння попиту на продукцію, зростання витрат на логістику й тарифів на передачу електроенергії.

Про це йдеться в матеріалі GMK Center "Підсумки не підвели: 2020 рік металурги відпрацювали краще, ніж очікувалося".

За оцінками аналітиків GMK Center, торік негативний вплив на металургію надали кілька факторів, серед яких ключовими були падіння попиту на сталь на світових ринках, а також скорочення внутрішнього ринку через пандемію, збільшення витрат на логістику і зростання тарифів на передачу електроенергії. Сумарно негативний ефект від цих чотирьох чинників, за підрахунками аналітиків, становив близько пів мільярда доларів.

На думку опитаних центром експертів, у 2021 році ситуація в промисловості трохи поліпшиться, але негативний вплив перелічених вище факторів збережеться.

"Загальні оцінки ситуації в українському ГМК в 2021 році серед експертів розділилися, хоча більшість вважає, що ситуація, найімовірніше, поліпшиться. Водночас аналітики прогнозують цього року збільшення внутрішнього попиту на металопродукцію на 3-5%", – йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, що, за даними об'єднання підприємств "Укрметалургпром", у 2020 році виплавка сталі зменшилася на 1,4% – до 20,55 млн т; виробництво чавуну зросло на 1,5% – до 20,36 млн т; випуск прокату збільшився на 0,7% – до 18,34 млн т.

За даними Держстату, за дев'ять місяців 2020 року промислове виробництво в Україні скоротилося на 7% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Збитки підприємств обчислюються мільярдами гривень.