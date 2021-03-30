Голова НБУ Шевченко виступив проти закону щодо еквайрингу

Голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко заявив, що установа виступає за ринкове регулювання питання визначення комісії й тарифів у платіжних системах та керуватиметься винятково інтересами кінцевих споживачів.

На свої сторінці у Facebook він опублікував аналіз можливих наслідків від запровадження держрегулювання тарифів – широко обговорюваний законопроект про еквайринг.

Він наголосив, що у НБУ виступають проти законодавчого регулювання, яке призведе до стримування розвитку безготівкових платежів та платіжної інфраструктури в Україні. Це, за його словами, приведе не до зниження цін, а до зростання витрат для кінцевого споживача.

"Противники ринкового регулювання намагаються навести аргументи, що законодавче регулювання нібито зможе знизити ціни для кінцевого споживача, але це не так. Навіть навпаки: ціна на товари не знизиться, вартість банківських послуг для користувачів карток ймовірно зросте, деякі сервіси пригальмують свій розвиток. На споживача та розвиток загальної платіжної інфраструктури це може вплинути лише негативно", – написав Шевченко.

За його словами, дослідження наслідків запровадження регуляції в Європі свідчать про те, що:

• роздрібні ціни на товари та послуги не знизилися – зменшення витрат торговців не призвело до зниження вартості товарів;

• вартість банківських послуг для користувачів платіжних карток навпаки зросла – у низці країн банки підвищили вартість обслуговування рахунків;

• погіршились умови кредитування: були зменшені чи взагалі скасовані пільгові періоди за кредитними картками, підвищені процентні ставки.

На думку керівника НБУ, було б правильним все, що пов'язано зі змінами в роботі платіжних систем, обговорювати за участю громадськості, професійного співтовариства, представників законодавчого органу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шевченко відповів на гострі питання Bloomberg, розповівши про співпрацю з МВФ, справі ПриватБанку і політиці, яку буде проводити Нацбанк.