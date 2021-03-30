Глава НБУ Шевченко выступил против закона об эквайринге

Председатель Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко заявил, что учреждение выступает за рыночное регулирование вопроса определения комиссии и тарифов в платежных системах и будет руководствоваться исключительно интересами конечных потребителей.

На своей странице в Facebook он опубликовал анализ возможных последствий введения госрегулирования тарифов – широко обсуждаемый законопроект об эквайринге.

Он отметил, что в НБУ выступают против законодательного регулирования, которое приведет к сдерживанию развития безналичных платежей и платежной инфраструктуры в Украине. Это, по его словам, приведет не к снижению цен, а к росту затрат для конечного потребителя.

"Противники рыночного регулирования пытаются привести аргументы, что законодательное регулирование якобы сможет снизить цены для конечного потребителя, но это не так. Даже наоборот: цена на товары не снизится, стоимость банковских услуг для держателей карт вероятно возрастет, некоторые сервисы притормозят свое развитие. На потребителя и развитие общей платежной инфраструктуры это может повлиять только отрицательно", – написал Шевченко.

По его словам, исследования последствий регуляции в Европе свидетельствуют о том, что:

• розничные цены на товары и услуги не снизились – уменьшение расходов торговцев не привело к снижению стоимости товаров;

• стоимость услуг для пользователей платежных карточек наоборот выросла – в ряде стран банки повысили стоимость обслуживания счетов;

• ухудшились условия кредитования: были уменьшены или вообще отменены льготные периоды по кредитным картам, повышены процентные ставки.

По мнению руководителя НБУ, было бы правильным все, что связано с изменениями в работе платежных систем, обсуждать с участием общественности, профессионального сообщества, представителей законодательного органа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шевченко ответил на острые вопросы Bloomberg, рассказав о сотрудничестве с МВФ, деле Приват Банка и политике, которую будет проводить Нацбанк.