GMK Center оцінює внесок ГМК в економіку України в 10,6%

Внесок підприємств гірничо-металургійного комплексу України в економіку України в 2019 році сягнув $15,2 млрд, або 10,6% ВВП країни. Це включає прямий, непрямий і опосередкований вплив.

Такі дані наведені в дослідженні "Внесок ГМК в економіку України 2019-2020", здійсненому аналітиками GMK Center.

За оцінками аналітиків, сукупний внесок ГМК включає частину ВВП, створену безпосередньо компаніями (5,2%), суміжними галузями (4,4%), а також споживчими витратами працівників підприємств (1,1%).

Внесок ГМК у 2019 році трохи знизився в порівнянні з попереднім роком (12%). Це пояснюється кризою у світовій металургії у 2019 році та зниженням виробництва продукції ГМК в Україні.

Оцінка за 2019 рік пояснюється тривалим строком оброблення та оприлюднення статистичних даних Держстатом.

Нагадаємо, що Держстат оцінив падіння реального ВВП України у 2020 році в 4% у порівнянні з 2019 роком. Минулого року ВВП скоротився після чотирьох років зростання.

Аналіз GMK Center показав, що перспективи зростання української економіки в 2021 році оцінюються в середньому в 3-5%. Наприкінці березня Світовий банк покращив прогноз зростання ВВП України в 2021 році до 3,8%.