Заступник голови КСУ Головатий задекларував православний храм

Заступник глави Конституційного суду України (КСУ) Сергій Головатий із 22 липня 2010 року є власником храму Української православної церкви Київського патріархату, розташованого в селищі Вільшана Черкаської області.

Інформація про це з'явилася в декларації судді за 2020 рік на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Її було подано в понеділок, 29 березня.

Суддя задекларував храм. public.nazk.gov.ua

Площа храму, яким володіє Головатий, становить 201,3 квадратного метра. За яку суму будівлю було придбано суддею, в документі не вказано.

Храм УПЦ КП у Вільшані. Facebook/Свято-Покровська парафія - смт. Вільшана.

Крім храму, Головатий задекларував житловий будинок площею 464 квадратні метри і чотири земельні ділянки в селі Оленівка Фастівського району Київської області, ще одну ділянку у Вільшані, дві квартири в Києві площею 142 і 96 квадратних метрів і 50% власності на житловий будинок у Смілі Черкаської області.

Головатий також володіє корпоративними правами на Бібліотеку правової літератури. За 2020 рік суддя КСУ отримав 3 млн 74 тисячі гривень зарплати.

У декларації Головатий вказав, що має 25 тисяч гривень, 15 тисяч євро і 10 тисяч доларів готівкою. На банківських рахунках у нього є 700 тисяч гривень, дев'ять тисяч євро і 735 доларів.

Скриншот декларації. public.nazk.gov.ua

Скриншот декларації. public.nazk.gov.ua

Скриншот декларації. public.nazk.gov.ua

Скриншот декларації. public.nazk.gov.ua

Скриншот декларації. public.nazk.gov.ua

Скриншот декларації. public.nazk.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, за 2020 рік віцепрем'єр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков отримав 10 млн 463 тис. гривень зарплати (в середньому 871, 9 тис. на місяць). Такі дані він вніс у щорічну декларацію.