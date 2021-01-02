Зарплати вчителів в Україні зросли на 20% з 1 січня – МОН

З 1 січня 2021 року зарплати вчителів в Україні збільшилися на 20% у порівнянні з минулим роком.

Як повідомляється на сайті Міністерства освіти і науки України, із загальної суми видатків з держбюджету на освіту субвенції становлять 103,7 млрд грн, що на 20,1 млрд грн більше, ніж торік.

Зокрема, на заробітні плати освітян виділено 99,65 млрд грн (у 2020 році – 80,9 млрд грн).

Також передбачено нову субвенцію обсягом 1 млрд грн на заходи, спрямовані на боротьбу з коронавірусом (COVID-19) під час навчального процесу в школах.

Державні видатки МОН на 2021 рік становлять 35,8 млрд грн, що на 6,5 млрд грн більше порівняно з 2020 роком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 грудня 289 голосами фракції "Слуга народу", "За майбутнє" і "Батьківщина" ухвалили бюджет країни на 2021 рік.

Кабмін відмовився підвищити зарплати медикам до 23 тис. грн, пояснюючи це тим, що і без того медичний персонал може розраховувати на надбавку в розмірі близько 30%. А ось прокурорам пощастило більше. Їхній посадовий оклад збільшили на 600 грн – до 1,6 тис.