Зарплати українців будуть рости: експерт розповів про ринок праці в 2021-му

Зарплати українців у 2021 році будуть рости, але ситуація з безробіттям в країні не зміниться. При цьому, як уточнює колишній в.о. міністра економіки Павло Кухта, динаміка зростання зарплат не буде сильно відрізнятися від попередніх років.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. "Ситуація з ростом зарплат, як правило, стабільна з року в рік. Зараз економіка кардинально не змінилася, тому змін чекати не варто. Можна зробити висновок, що в 2021-му зарплати будуть швидше рости в тих сферах, де зростання вже було присутнє раніше, в 2018-2019 роках", – сказав Кухта.

Експерт з ринку праці Сергій Марченко стверджує, що не варто в цьому році чекати хвилю звільнень, яка була під час першого локдауна в 2020-му. Тоді штати працівників вже були оптимізовані та на місцях залишилися лише потрібні співробітники. Наразі звільняти нікого, тому більшість українців під час чергового жорсткого карантину зможуть зберегти робочі місця.

При цьому локдаун погано впливає на ситуацію в економіці та на ринку праці. За словами Марченка, наразі на сайтах з пошуку роботи вже спостерігається скорочення кількості вакансій. Зарплати в свою чергу дуже сильно прив'язані до попиту на робочу силу.

"Якщо буде менше вакансій, роботодавці будуть намагатися шукати співробітників на менші зарплати. Адже і у самого бізнесу заробітки зменшені. По суті, ринок праці – це похідна стану економіки. Коли локдаун – економіка затихає", – сказав Марченко.

Нагадаємо, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявив, що в Україні у зв'язку зі скороченням кількості районів повинні звільнити 21 тис. осіб. Також він додав, що ті чиновники, які "штани просиджували" в РДА, мають менше шансів на працевлаштування.

Як повідомляв OBOZREVATEL :