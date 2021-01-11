Зеленський законом підвищив виплати працівникам охорони здоров'я

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає доплати через COVID-19 і розширення пільг для працівників зі сфери охорони здоров'я з немедичною освітою.

Зміни було внесено до "Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо пільг і підвищення оплати праці професіоналів із вищою немедичною освітою, які працюють у системі охорони здоров'я". Про це 11 січня на своєму сайті повідомила пресслужба Офісу президента.

Метою документа в ОП назвали підвищення рівня соцзахисту працівників медичних установ.

У Зеленського пояснили, що в українських клінічних лабораторіях працюють фахівці з вищою професійною немедичною освітою: біологи, біохіміки, бактеріологи та інші, які проводять діагностику COVID-19. Однак вони не отримували доплат до зарплати, встановлених для медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я, які надають допомогу хворим на коронавірус. Підписаний президентом закон поширив соціальні права й пільги медичних і фармацевтичних працівників на зазначених вище професіоналів.

Закон набере чинності 12 січня. Через місяць його мають ввести в дію – тобто Кабмін встановить доплати для фахівців на період дії заходів, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19.

Нагадаємо, документ 18 грудня затвердила Верховна Рада України.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL: