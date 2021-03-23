Яким буде курс долара в Україні цього тижня: прогноз експерта

До 30 березня в Україні не очікується помітної зміни курсу долара. Валюта на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7 грн, а готівковий долар у банках буде коштувати приблизно 27,6/27,8 грн. За даними НБУ, американська валюта 23 березня коштує 27,6871 грн.

За минулий тиждень курс долара на різних сегментах валютного ринку змінився по-різному. Офіційний курс ледве помітно знизився, на інших сегментах ринку долар незначно виріс на 0,1-0,3%. Про це OBOZREVATEL розповів старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

Зазначимо, що з минулого понеділка офіційний курс долара, який встановлюється Нацбанком, знизився з 27,73 до 27,72 грн (-0,04%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "УкрДілінг", водночас зросли з 27,61/27,63 до 27,70/27,72 (+0,3%).

Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень виросли з 27,59/27,77 до 27,61/27,79 (+0,1%). Водночас спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,7%.

Крім того, агентство S&P Global Ratings прогнозує курс долара 29,5 грн на кінець 2021-го. До того ж в агентстві відзначають, що курс долара на кінець 2022 року становитиме 30 грн, на кінець 2023-го – 30,5 грн, на кінець 2024-го – 31 грн. Інфляція 2021 року прогнозується на рівні 7,7%, 2022-го – 5,5%, а 2023-го і 2024-го – по 5%.

Зростання ВВП цьогоріч прогнозується на рівні 4%, наступного – 3,5%, а 2023 і 2024 роках по 3%. Номінальний ВВП за роками відповідно прогнозується на рівні $156 млрд, $165 млрд, $176 млрд і $187 млрд.

Нагадаємо, до кінця березня, незважаючи на важкі переговори з МВФ і локдаун в деяких областях, вартість долара буде перебувати в стабільному діапазоні і може знизитися до позначки в 27,65 грн/$. Долар коливатиметься в межах невеликого коридору від 27,65 до 27,8 грн/$.

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