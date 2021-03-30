Як в Україні правильно вибирати екзотичні фрукти: поради експерта

За останні 3 роки європейці стали споживати авокадо на 65% більше, ніж раніше. З цієї причини в багатьох країнах ціна впала на 15-20%, тому що збільшився експорт. Здобуває популярність авокадо й в Україні. Стиглий плід має бути м'яким на дотик, не в'ялим, а шкірка не повинна бути темною.

Якщо м'якоть авокадо легко відділяється від шкірки – плід стиглий. Про це розповіла експертка з якості харчових продуктів Олена Сидоренко, йдеться в сюжеті ТРК "Україна", опублікованому на офіційній сторінці у Facebook.

Вона рекомендує брати м'які плоди, проте можна взяти і тверді. Так, для того, щоб авокадо доспіло, потрібно на кілька днів покласти в тарілку з будь-якими стиглими фруктами.

При тому, що авокадо набуває популярності в Україні, в нашу країну його ввозять з-за кордону. Вирощувати плід у нас дуже складно. Так, щоб виростити кілограм авокадо, потрібно 272 л води. У Перу, наприклад, із його тропічними зливами, це не складно.

Саме тому там плід коштує копійки. В Україні створити умови дуже важко навіть у теплицях, а ще неймовірно дорого.

Цікаво, що підняла попит на авокадо свого часу американська телезірка Кім Кардаш'ян. Вона поділилася в своєму Instagram рецептом дієтичного салату і маски для обличчя з авокадо – фрукт став світовим хітом.

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