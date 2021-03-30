Как в Украине правильно выбирать экзотические фрукты: советы эксперта

За последние 3 года европейцы стали потреблять авокадо на 65% больше, чем ранее. По этой причине во многих странах цена упала на 15-20%, так как увеличился экспорт. Набирает популярность авокадо и в Украине. Спелый плод должен быть мягким на ощупь, не вялым, а кожура не должна быть темной.

Если мякоть авокадо легко отделяется от кожуры – плод спелый. Об этом рассказала эксперт по качеству пищевых продуктов Елена Сидоренко, говорится в сюжете ТРК "Украина", опубликованном на официальной странице в Facebook.

Она рекомендует брать мягкие плоды, однако можно взять и твердые. Так, для того, чтобы авокадо доспело, нужно на пару дней положить в тарелку с любыми спелыми фруктами.

При том, что авокадо набирает популярность в Украине, в нашу страну его ввозят из-за рубежа. Выращивать плод у нас очень сложно. Так, чтобы вырастить килограмм авокадо, нужно 272 л воды. В Перу, например, с его тропическими ливнями, это не сложно.

Именно поэтому там плод стоит копейки. В Украине создать условия очень тяжело даже в теплицах, а еще невероятно дорого.

Интересно, что подняла спрос на авокадо в свое время американская телезвезда Ким Кардашьян. Она поделилась в своем Instagram рецептом диетического салата и маски для лица с авокадо – фрукт стал мировым хитом.

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