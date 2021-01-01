Виплати на самоізоляції через COVID-19: стало відомо, скільки українців отримали допомогу
70 тисячам українців уже оплатили лікарняні через самоізоляцію після підозри зараження COVID-19.
Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна. Вона уточнила, що такі виплати складають 50% від середнього доходу особи.
"Люди можуть їх оформляти на 14 днів як лікарняний, тільки у нього інша назва – "лікарняний через самоізоляцію", – уточнила глава Міністерства соціальної політики.
Вона сказала, що можливість оформлення такого лікарняного була ініціативою Мінсоцполітики.
"Тому що, коли ми почали розглядати, як розірвати ланцюжок захворюваності, ми зрозуміли, що може бути в сім'ї людина, яка хвора, і щоб далі не йшло, щоб ця людина ізолювалася. Є ж безсимптомні, а є, що люди не хворіють, і тому була запроваджена програма лікарняних по самоізоляції. Вона працює", – заявила Лазебна.
Щоб оформити лікарняний через самоізоляцію, потрібно звертатися до сімейного лікаря. На сайті Фонду соціального страхування "є порядок, як це отримати", сказала міністерка.
Нагадаємо, дотримуватися самоізоляції потрібно, якщо:
на коронавірус хвора особа, яка проживає з вами в одному домі;
у разі контакту з хворим;
у разі підтвердженого інфікування;
після повернення з-за кордону або з окупованих територій.
Карта поширення коронавірусу в світі:
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