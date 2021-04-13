Валютні кредити в Україні: позики населення можуть перевести в гривню

Верховна Рада у вівторок, 13 квітня, розгляне у другому читанні законопроєкт №4475, який дозволить провести конвертацію всіх валютних кредитів населення в гривню.

Документ спрямовано на захист позичальників, які отримали споживчі кредити в іноземній валюті, від зловживань із боку кредитодавців. Також він має на меті сприяти відновленню платоспроможності позичальників, які отримали кредити, але не змогли своєчасно здійснювати платежі. Про це йдеться на офіційному сайті ВР.

Законопроєктом передбачено:

поширити норми законопроєкту на всі споживчі кредити, надані в іноземній валюті, за якими грошові зобов'язання, виражені в іноземній валюті, повністю не погашені;

провести обов'язкову реструктуризацію на підставі закону, умови реструктуризації визначити законом;

за результатами реструктуризації перерахувати всі грошові зобов'язання у гривні за офіційним курсом, установленим НБУ на день реструктуризації;

визначити виключний перелік зобов'язань, які покладаються на позичальника за результатами проведення реструктуризації;

встановити протягом трьох років заборону примусово здійснювати стягнення на житлове нерухоме майно боржника для забезпечення виконання простроченого зобов'язання за договором, зобов'язання за яким реструктуризовано.

Також Верховна Рада планує розглянути законопроєкт №4398, який має на меті зобов'язати Фонд гарантування вкладів не пізніше ніж за 30 днів до публікації оголошення про відкриті торги запропонувати позичальникові погасити заборгованість на суму не меншу за оціночну вартість його активу.

Крім того, документом пропонується вилучити зі складу ліквідаційної маси житло, яке є єдиним місцем проживання сім'ї боржника. За умови, що воно не перевищує 60 кв. м, або 13,65 кв. м на кожного члена сім'ї для квартири або 120 кв. м для житлового будинку.

Боржник, котрий мешкає у такому житлі, за рішенням господарського суду може виплачувати мінімальну суму щомісячного виконання плану реструктуризації.

У порядку денному парламенту також є законопроєкт №4399, яким пропонується дозволити банкам, що здійснюють реструктуризацію кредитів в іноземній валюті, забезпечених іпотекою, не коригувати фінансовий результат до оподаткування на суму згортання резервів із валовою балансовою сумою за такими кредитами й на суму часткового прощення кредиту, що підлягає реструктуризації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні згідно із законопроєктом №4364, який ухвалили в першому читанні, будуть по-новому перевіряти клієнтів банків. Закон повинен буде мінімізувати кібершахрайство і посилити відповідальність за незаконні дії з платіжними інструментами.