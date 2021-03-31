В Україні зросли борги із зарплат: сфери з найбільшими заборгованостями

В Україні за станом на 1 березня сума заборгованості із зарплат становила 3,214 млрд грн. Для порівняння, це на 8,1% більше, ніж на початок лютого. Зазначимо, що основна частина суми боргів припадала на промисловість, професійну, наукову та технічну діяльність.

Більш ніж половину боргу утворено в Донецькій, Харківській областях, а також у Києві. Про це повідомляє reporter.com.

Сума боргу на підприємствах, які припинили подавати звіти протягом 2019-2020 років, станом на 1 березня 2021-го становила 165,8 млн грн. Детальніше ситуація з боргами в окремих сферах має такий вигляд:

промисловість – 2,44 млрд грн;

професійна, наукова та технічна діяльність – 259,23 млн грн;

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність – 169,86 млн грн;

будівництво – 80 млн грн;

сільське, лісове та рибне господарство – 63,77 млн грн.

Нагадаємо, під час засідання робочої групи з питань забезпечення належного фінансування судової влади було погоджено рішення про перерозподіл фінансів між органами та установами судової влади. Так, в Україні співробітникам суду можуть встановити середню зарплату в розмірі 19 тис. грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL: