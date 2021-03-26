В Україні значно зміняться ціни на м'ясо: опубліковано прогноз

В Україні найближчим часом може подешевшати свинина. Так, закупівельні ціни з 29 березня до 4 квітня становитимуть 38-39 грн/кг живої ваги.

Ціна на живих свиней наступного тижня, ймовірно, зменшиться на 1 грн/кг. Про це повідомляє Асоціація "М'ясної галузі".

Цього тижня переробники заявили, що поставлені в неконкурентні умови з тіньовим ринком. Ухилення від сплати податків із 1 березня 2021-го стало ще вигіднішим через зменшення податкового кредиту на свиней на 6%.

Водночас через тінізацію і корупцію, українське свинарство, і, як наслідок, м'ясна галузь є неконкурентоспроможними не тільки з імпортом, а, навіть, на внутрішньому ринку в конкуренції з нечесним "бізнесом". Ціна на німецькій біржі VEZG цього тижня на напівтуші кондиційних свиней без змін – 1,50 євро/кг (50 грн/кг), на напівтуші свиноматок – 1,12 євро/кг (37 грн/кг).

Зазначимо, що прогнозні ціни на живця свиней в Україні можуть відрізнятися за регіональною ознакою. Це пов'язано з неоднорідним розміщенням виробничих та переробних потужностей м'ясної галузі.

Раніше повідомлялося, що в Україні різко знижується поголів'я свиней. Ключовою причиною стала рекордно низька рентабельність їх вирощування.

Як повідомляв OBOZREVATEL: