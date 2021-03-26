В Украине значительно изменятся цены на мясо: опубликован прогноз

В Украине в ближайшее время может подешеветь свинина. Так, закупочные цены с 29 марта по 4 апреля составят 38-39 грн/кг живого веса.

Цена на живых свиней на следующей неделе, вероятно, уменьшится на 1 грн/кг. Об этом сообщает Ассоциация "Мясной отрасли".

На этой неделе переработчики заявили, что поставлены в неконкурентные условия с теневым рынком. Уклонение от уплаты налогов с 1 марта 2021-го стало еще выгоднее из-за уменьшения налогового кредита на свиней на 6%.

При этом из-за тенизации и коррупции украинское свиноводство, и, как следствие, мясная отрасль, являются неконкурентоспособными не только с импортом, а даже на внутреннем рынке в конкуренции с нечестным "бизнесом". Цена на немецкой бирже VEZG на этой неделе на полутуши кондиционных свиней без изменений – 1,50 евро/кг (50 грн/кг), на полутуши свиноматок – 1,12 евро/кг (37 грн/кг).

Отметим, что прогнозные цены на живца свиней в Украине могут различаться по региональному признаку. Это связано с неоднородным размещением производственных и перерабатывающих мощностей мясной отрасли.

Ранее сообщалось, что в Украине резко снижается поголовье свиней. Ключевой причиной стала рекордно низкая рентабельность их выращивания.

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