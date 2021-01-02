В Україні злетять ціни на проїзд: коли і скільки доведеться платити

В Україні після січневого локдауну проїзд у транспорті може подорожчати в 1,5 раза. Про такий намір уже заявила ціла низка перевізників. Наприклад, у Києві транспортні компанії вже анонсували зростання цін із 8 до 12 грн.

Проїзд у київських маршрутках може подорожчати до 12 грн уже в першому кварталі 2021-го року, розповів генеральний директор компанії "Транс Груп" Володимир Назаренко. Його підприємство володіє 13 міськими та міжміськими маршрутами.

Для підвищення цін є кілька причин:

кількість пасажирів через карантин впала на 40-50%;

перевізників зобов'язали безкоштовно перевозити додаткових пільговиків;

маршрутники повинні встановити валідатори для єдиного квитка.

"Ми вели переговори з владою, щоб нам компенсували збитки: перевезення пільгових категорій пасажирів та перший локдаун. Але до цього часу переговори не мали успіху, – каже Володимир Назаренко. – Також у нас є зобов'язання з оновлення рухомого складу. Ми звернулися до влади, щоб нам перенесли терміни закупівель складу ближче до дати закінчення карантину, але в цьому теж відмовили. Плюс до всього незабаром ми повинні встановити валідатори (пристрій для перевірки проїзних документів, – ред.) для єдиного квитка".

Тільки валідатори, за словами Назаренка, коштуватимуть 50-60 тис. грн на один автобус (маршрутку). В Асоціації перевізників Києва та Київської області впевнені: необхідність підвищення цін дійсно назріла. Але порушувати це питання будуть на початку лютого, а це значить, що ціна може вирости не раніше березня.

"У січні це буде фактично робота в збиток, – говорить глава Асоціації Ігор Мойсеєнко. – Частина підприємств знову закриється, возити не буде кого. Протримаємося цей період, підрахуємо збитки, розробимо обґрунтування тарифу. Будемо намагатися не підвищувати ціну. Але якщо підвищувати, то не суттєво, в середньому до 10 грн".

Згідно із законом, організацією пасажирських перевезень займаються органи місцевого самоврядування. Це означає, що ціну на перевезення також мають встановлювати, чи хоча б узгоджувати, в органах місцевої влади. Але в пресслужбі Київської міської державної адміністрації на запит OBOZREVATEL повідомили, що ціну на перевезення в маршрутках вони не регулюють, а приватні перевізники, відповідно до умов договорів, повинні лише заздалегідь повідомляти їм про перегляд тарифів.

Зростання вартості проїзду загрожує не тільки Києву. Перевізники Сум ще 10-го грудня звернулися до місцевої влади з проханням підняти ціну проїзду на період карантину. Згідно з обмеженнями, можна возити пасажирів тільки на сидячих місцях, а відповідно – прибуток менше. Зараз проїзд у маршрутках у місті коштує 7 грн, а перевізники хочуть – 9 грн.

У деяких містах карантин уже істотно вплинув на вартість проїзду. Наприклад, у Чернівцях за час карантину ціну встигли підняти двічі. Ще в кінці травня проїзд там подорожчав із 5 грн до 7 грн. А наприкінці жовтня ціну вирішили підвищити вдвічі – до 15, а на деяких маршрутах і до 20 грн. Тоді вже втрутилася мерія і змусила перевізників знизити вартість до 7 грн.

"Зверніть увагу, вартість проїзду підвищують лише в деяких регіонах, інші про це не говорять, – акцентує увагу керівник громадської організації "Розвиток інфраструктури" Станіслав Гвоздіков. – У них що, пальне дешевше? Або інші преференції? У всій нашій країні діють одні й ті самі закони. Динаміка зростання платоспроможності населення – однакова. Все залежить від місцевої влади. Коли вона працює в інтересах містян і тримає руку на пульсі, то ті перевізники, які вирішують самовільно встановлювати ціну – дуже ризикують".

Зростання цін вирішує проблему лише на час. Отриманою від підвищення виручкою, зі слів перевізників, вони покривають витрати, але не можуть системно вкладати в поліпшення сервісу. Для того, щоб в Україні хоча б у великих містах з'явився громадський транспорт європейської якості, потрібно змінити підхід до таких перевезень.

На думку експертів сфери, в цьому може допомогти ухвалення законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо суспільно важливих послуг з перевезення пасажирів автомобільним і міським електричним транспортом".

Згідно з цими змінами, всі гроші, які пасажири платять за проїзд у громадському транспорті будь-якої форми власності, повинні йти в бюджет міста.

Київ уже багато років неформально оплачує частину вартості проїзду замість пасажирів. Місто щорічно виділяє дотації для комунального перевізника "Київпастранс", щоб він міг тримати низьку ціну. За підсумками 2019-го місцевий бюджет профінансував підприємство більш ніж на половину. За бюджету в 4 млрд грн, 2,4 млрд грн – дотації. І це без закупівлі нових автобусів, адже гроші на них виділяють окремо.

"У всіх містах громадський транспорт – дотаційний, – стверджує Ігор Мойсеєнко. – Якщо ми бачимо великі гарні автобуси – за це потрібно платити. Візьмемо Варшаву, де місто закуповує транспортну послугу. З кожного мільйона євро, який платять за транспорт із бюджету, збирають тільки 300 тис євро. На 70% вони дофінансують цю сферу".

Станіслав Гвоздиков впевнений, що після зміни закону про перевезення ситуація дійсно покращиться. Але зі слів експерта, ці зміни поки всіма силами гальмують.

Сфера маршрутних перевезень дійсно потребує реформування. З кожним роком ціна на проїзд стає ближчою до європейської, а сервіс – все далі. Сам транспорт застаріває і ламається, що призводить до травматизму, а іноді й смерті пасажирів. Зміни в закон про перевезення автомобільним транспортам зараз проходять стадію обговорення. Експерти сподіваються на розгляд законопроєкту вже наступного року. Але чи готові наші міста до збільшення навантаження на бюджет, і чи не призведе це до скорочення маршрутів і транспортного колапсу? Поки питання відкрите.