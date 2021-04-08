В Україні злетіла смертність від коронавірусу: за кілька місяців можуть загинути ще 40 тис. осіб

В Україні протягом перших місяців 2021 року смертність від коронавірусу вже досягла показника всього 2020-го. Летальні випадки, порівняно з піком минулої хвилі епідемії, злетіли на 70%. За різними оцінками, до літа загальні втрати становитимуть до 75 тис. осіб.

Про те, скільки ще українців може загинути від COVID-19 і як змінилася ситуація зі смертністю, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

смертність від коронавірусу в Україні вища, ніж у більшості інших країн. Ми посідаємо третє місце в Європі;

локдаун може дати результат тільки через два-три тижні (досвід інших країн);

до літа від інфекції може померти ще близько 55-75 тис. осіб;

вакцинація і локдаун могли б урятувати 35 тис. життів.

Скільки українців помре від коронавірусу: три сценарії розвитку ситуації

В Україні кількість летальних випадків від коронавірусу різко злетіла. Ще в листопаді 2020-го вмирало 1,68% хворих, а зараз ці цифри доходять до 2,5%, підрахували в Національній академії наук України (НАНУ).

Україна потрапила в трійку лідерів Європи за смертністю на 100 тис. осіб, гірша ситуація тільки в Чехії і Польщі:

Франція – 6,4

Швеція – 2,3

Бельгія – 4

Італія – 10,1

Румунія – 9,7

Греція – 8,8

Україна – 11,8

За даними Міністерства охорони здоров'я, від коронавірусу померло вже 35,9 тис. українців. Щодня ця кількість збільшується на 450 осіб. Київська школа економіки (КШЕ) розглядає три сценарії розвитку подій (оптимістичний, усереднений і негативний). Вирішальним місяцем стане квітень, однак уже зрозуміло, що за першим сценарієм піти не вдасться.

Позитивний сценарій (провалився):

був імовірний за успішної вакцинації і жорстких обмежень;

загальна кількість смертей могла досягти 40 тис. осіб;

Усереднений сценарій (можливий):

припустимий у разі введення обмежень і дотримання плану вакцинацій;

загальна кількість смертей до літа сягне 55 тис. осіб;

Негативний сценарій (можливий):

провал вакцинації і поява нових штамів коронавірусу;

кількість смертей до літа досягне 75 тис. осіб.

Загальнонаціональний локдаун і масова швидка вакцинація могли б урятувати 35 тис. життів. У такому випадку за першу половину 2021-го, згідно з розрахунками КШЕ, від коронавірусу померло б 40 тис. осіб.

"Кількість летальних випадків продовжила стрімко зростати. Її середньодобове значення сягнуло 370 за останні 7 днів, що на 30% більше від значення рівно тиждень тому", – йдеться в прогнозі НАН.

За даними Міністерства юстиції, надлишкова смертність у березні над середнім рівнем у 2015-2019 роках близька до кількості зареєстрованих смертей від COVID-19.

У статистику потрапляють не всі смерті від коронавірусу, як і самі випадки зараження. Ті українці, які не робили тести і перенесли коронавірус на самоізоляції (в легкій формі), не потрапили в загальну статистику. Якщо до моменту смерті пацієнтові не встигли зробити тест на COVID-19, то такий випадок теж не потрапить в офіційний звіт.

Локдаун необхідний, але швидко він ситуацію не змінить

Досвід Польщі та Чехії показує, що жорсткі обмеження спрацьовують через кілька тижнів. Незабаром OBOZREVATEL підготує аналітику про те, як карантин у "червоних" регіонах вплинув на епідемічну ситуацію. Як розповідає директор КНП "Київська міська клінічна лікарня №1" Олександр Іванько, посилення карантину в будь-якому разі дасть свій результат.

"Як лікар і керівник медустанови, вважаю посилення карантину доречним і своєчасним. Це правильний крок. Я повністю підтримую. Так, є певний дискомфорт, коли вводять обмеження, це зрозуміло. Але я впевнений, що такі обмеження приведуть до зменшення кількості інфікованих COVID-19, а також важких пацієнтів. Зрештою, зменшиться смертність", – зазначив Іванько.

Локдаун може дати результат лише в разі, якщо українці будуть його жорстко дотримуватися. Тим часом, незважаючи на всі обмеження, у великих містах продовжують гуляти в парках, на дитячих майданчиках, у магазинах не дотримуються дистанції, а масковий режим порушують.

"У ситуації, яка склалася і з захворюваністю, і зі смертністю, це [локдаун] – єдиний вихід, який нам може допомогти. На жаль, це неприємно, але ми не можемо без цього обійтися. Смертність пов'язана з новими штамами коронавірусу і перезавантаженням медичної системи", – пояснює лікарка-імунологиня Алла Волоха.

Після свят, "травневих шашликів", Великодня очікуються чергове загострення і спалахи захворюваності в місцях масового скупчення людей.

Ситуація з коронавірусом буде загострюватися ще щонайменше кілька тижнів, доти, поки локдаун не дасть своїх перших результатів. Шляхом посилення обмежень пішла ціла низка країн, у деяких із них ввели комендантські години. Можливо, задуматися про нові правила варто й українцям.