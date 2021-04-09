В Україні за рік зросла вартість "великоднього кошика": порівняння цін

В Україні в порівнянні з 2020-м ціна "великоднього кошика" зросла на 15,5%. У минулому році він коштував у середньому 841 грн, а в 2021-му вже 971 грн.

На 95% підскочила ціна на яйця: десяток нині коштує 39 грн, а не 20, як у минулому році. Про це повідомляє "Слово і діло".

Паска в порівнянні з 2020 роком подешевшала на 7,1% – з 140 до 130 грн. Сильно подорожчав твердий сир: півкілограма в минулому році коштували 75 грн, в 2021-му – 134 грн (+78,7%). Подорожчало також і м'ясо. Вартість домашньої ковбаси зросла до 130 грн за півкілограма (+10,2%), буженини – до 140 грн (+27,3%), курки – до 60 грн за кілограм (+9,1%). Сало в порівнянні з минулим роком стало дорожче на 37,5% – 66 грн за півкілограма.

Ціна на свіжі огірки не змінилася – 35 грн за півкілограма (а ось консервовані стоять тепер дорожче на 20,9%). Ціна на помідори впала на 38,3% – до 37 грн за півкілограма.

Алкоголь за рік незначно виріс у ціні. Так, пляшка українського кагору наразі коштує 67 грн (на 1 грн вище, ніж у 2020 році).

Раніше повідомлялося, що напередодні Великодня подорожчають деякі продукти. У ціні можуть вирости яйця, невеликий ажіотаж очікується на м'ясну і молочну продукцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL :