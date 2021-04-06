В Україні встановили механізм індексації аліментів

Кабінет міністрів установив механізм нарахування розміру аліментів, визначеного судом у разі їх стягнення державним чи приватним виконавцем.

Зокрема йдеться про проведення індексації з наступного року після визначення розміру аліментів. Про це свідчить відповідна постанова № 278 від 31 березня 2021 року.

Згідно з документом, у разі проведення індексації розміру аліментів обчислення індексу споживчих цін здійснюється наростаючим підсумком, починаючи з наступного року з місяця, що відповідає місяцю встановлення розміру аліментів.

Крім того, уточнено окремі положення порядку проведення індексації грошових доходів населення, якими передбачається врегулювати питання нарахування індексації:

грошового забезпечення військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби;

грошових доходів у разі їх підвищення не з 1 числа місяця, пропорційно часу, відпрацьованому до та після підвищення доходів.

Якщо підвищення доходу відбулося не з 1 числа місяця, сума індексації визначається з розрахунку повного робочого часу/кількості календарних днів у місяці, а виплачується пропорційно відпрацьованому/службовому часу.

На дітей до 6 років із 1 грудня потрібно платити 961 гривню на місяць, на старших дітей – 1198 гривень.

На графіку гарантовані суми позначені синім кольором. Їхнє збільшення передбачили ще з 1 липня 2021 року та 1 грудня того ж року. Однак гарантовані суми призначаються тільки тим батькам, у кого низький дохід. Якщо дохід достатній, то суд може зобов'язати одного з батьків сплачувати як мінімум рекомендовану суму аліментів, рівну одному прожитковому мінімуму.

З 1 грудня це 1921 грн для дітей віком до 6 років і 2395 грн для дітей від 6 до 18 років.

Якщо дитина після 18 років продовжує навчання, то батько або мати, які не проживають з дитиною, повинні продовжувати платити аліменти, поки триває навчання, але не довше, ніж до 23 років. З 1 грудня гарантований розмір аліментів на повнолітніх дітей, які навчаються, складе 1095 гривень.

Максимальний розмір аліментів становить 10 прожиткових мінімумів для дитини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 25 вересня набув чинності закон про щорічну індексацію аліментів. Він передбачає, що визначену судом суму виплат будуть перераховувати.