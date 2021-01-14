В Україні виробників масла викрили на фальсифікаті: названо порушників

Держпродспоживслужба вивчила 22 зразки молочної продукції в Києві та виявила, що п'ять виробників продавали фальсифікат масла. У молочний жир додавали рослинний, що порушує технологію виробництва продукції.

Про це йдеться на офіційній сторінці відомства у Facebook. "Найпоширенішою серед готових продуктів харчування є фальсифікація вершкового масла, яке замінюють на маргарин або рослинні спреди", – зазначають в Управлінні безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві.

Порушення знайшли в продукції:

"Масло солодковершкове селянське 72,5%" (виробник ТОВ "Миколаївмолпром"),

"Масло солодковершкове селянське" (виробник ФОП Матвієнко О.В.),

"Масло вершкове селянське 82,5%" (виробник ДП "Старокостянтинівський молочний завод"),

"Масло солодковершкове селянське 72,5%" (виробник ТОВ "Хмільницький завод сухого знежиреного молока"),

"Масло солодковершкове екстра 82,5%" (виробник ФОП Матвієнко О.В.),

"Масло солодковершкове 73%" (виробник ФОП Матвієнко О.В.).

Частину підробок можна виявити органолептично – за смаком, запахом, зовнішнім виглядом, температурою застигання. Проте така можливість виникає у споживача вже після придбання товару.

Для ідентифікації наявності жирозамінників у кількості менше за 20% для молока і молочної продукції застосовують аналіз на вміст фітостеринів та холестерину. Такий метод дає змогу виявити наявність рослинної олії вже у кількості декількох відсотків.

Нагадаємо, як раніше писав OBOZREVATEL, фальшиве масло можна визначити через консистенцію (воно м'якше від справжнього), колір (воно не має бути помаранчевим) і ціну (пачка не може коштувати менше ніж 40 грн).