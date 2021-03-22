В Україні вдарять по електронних сигаретах: що планують заборонити в Раді

У Верховній Раді працюють над ініціативою, щоб стримати популяризацію електронних сигарет. Заради цього хочуть обмежити рекламу такої продукції.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. В Україні вже діє заборона на рекламу алкоголю та сигарет, законопроєктом №4212 її хочуть прив'язати і до реклами електронних сигарет. При цьому до них не належать сучасні тренди в курінні на кшталт Glо і IQOS.

Пропонується встановити заборону на рекламу:

на радіо і телебаченні;

на сайтах, що не верифікують вік користувачів;

у виданнях для дітей та підлітків;

на засобах внутрішньої і зовнішньої реклами;

на транспорті.

Один з ініціаторів документа, нардеп Олексій Жмеренецький зазначає, що депутати все ж планують заборонити рекламувати більш широкий список продукції, цю поправку внесуть до другого читання. Він упевнений і в миттєвому ефекті від ухвалення документа, спираючись на невеликий обсяг курців електронних сигарет.

"Заборона реклами стримає нарощування обсягів споживання. Під заборону потрапляють всі рідини, ТВЕН (стіки) і вироби з тютюном для електричного нагріву і пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння. Головне, що йдеться не тільки про самі вироби, а й про бренди – товарні знаки: тобто логотипи Glo, IQOS, Juul та інші не зможуть розміщуватися на рекламних носіях і в медіа", – заявив політик.

Нагадаємо, що в Україні за останні 4 роки найбільше зросли в ціні сигарети. Якщо в 2017-му пачка українських сигарет із фільтром у середньому коштувала 17,47 грн, то зараз – 44,4 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в лютому 2021-го подорожчали алкоголь і сигарети. Так, пиво вітчизняних марок минулого місяця коштувало 18,06 грн за 0,5 л, а ще в січні 17,93 грн.