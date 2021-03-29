В Україні третина малозабезпечених – працездатні, їм платять за рахунок усіх платників податків, – Лазебна

В Україні третина малозабезпечених сімей, які отримують виплати від держави, – сім'ї з безробітними працездатними людьми. Ця ситуація не може не викликати обурення з боку платників податків, які своїми виплатами змушені їх утримувати.

Про це в інтерв'ю видання РБК заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна. "Постійно аналізуючи програму допомоги малозабезпеченим, я бачу там третину сімей, до складу яких входять працездатні непрацюючі люди, які часто працюють у "тіньовому" секторі і отримують допомогу за рахунок інших платників податків. Це порушує принцип адресності і не може не обурювати суспільство", – сказала міністерка.

Насамперед така ситуація виникає через великий рівень тіньової зайнятості. Українці знаходять собі роботу без офіційного оформлення, не платять податки і водночас просять виплачувати їм допомогу за рахунок чужих податків.

"Я вважаю, що треба давати вудку, а не рибу, стимулювати працездатних людей працювати і виходити на самозабезпечення. Коли я дивлюсь дані щодо зареєстрованого безробіття, то бачу, що нам потрібно відновлювати активні програми зайнятості і сприяти працевлаштуванню людей, особливо малоконкурентних, на ринку праці", – додала Лазебна.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв створити 500 тис. робочих місць. Водночас у своєму інтерв'ю глава Кабміну назвав своєю заслугою всіх працевлаштованих через центри зайнятості, хоча з їхньою допомогою знаходили співробітників і приватні підприємства.