В Україні створили липовий "OLX": шахраї придумали, як знімати гроші з карток
В Україні шахраї підробляють сайти. Так, аферисти створили липовий "OLX". У разі реєстрації на такому сайті у користувача можуть знятися кошти. Під час входу на сторінку потрібно перевіряти лінк.
Про це повідомив журналіст В'ячеслав Буткалюк у Facebook. "Виклав оголошення, що продаю чоловічий одяг, бо помилився з розміром. Одразу отримав повідомлення, що є покупець, який оформив покупку і надіслав лінк, щоб я ввів свої персональні дані", – написав він.
За словами Буткалюка, викликало занепокоєння те, що крім номера картки та прізвища, потрібно прописати всі цифри з карти і навіть повідомити про залишок. "Зателефонував до OLX і підтвердив, що то шахраї", – додав він.
Зазначається, що у фейковому посиланні було прописано olx.dellivery.uno. В оригіналі ж завжди буде olx.ua/....
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні спостерігається нова хвиля шахрайських злочинів. Аферисти називаються то соцпрацівниками, то комунальниками, то правоохоронцями та під різними приводами виманюють гроші.
Номери телефонів українців продають в інтернеті на спеціальних сайтах. Під час покупки контакти можна вибирати як за населеними пунктами, так і за банками, послугами яких користується людина. Шахраї крадуть номери і обманом змушують людей віддавати гроші.
В Україні активізувалися шахраї. Вони підробляють документи на чужі квартири, реєструють на інших власників і продають.