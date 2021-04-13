В Украине создали липовый "OLX": мошенники придумали, как снимать деньги с карт
В Украине мошенники подделывают сайты. Так, аферисты создали липовый "OLX". При регистрации на таком сайте, у пользователя могут снять средства. При входе на страницу нужно проверять линк.
Об этом сообщил журналист Вячеслав Буткалюк в Facebook. "Выложил объявление, что продаю мужскую одежду, потому что ошибся с размером. Сразу получил сообщение, что есть покупатель, который оформил покупку и прислал линк, чтобы я ввел свои персональные данные", – написал он.
По словам Буткалюка, вызвало беспокойство то, что кроме номера карты и фамилии, нужно прописать все цифры с карты и даже сообщить об остатке. "Позвонил в OLX и подтвердил, что это мошенники", – добавил он.
Отмечается, что в фейковой ссылки было прописано olx.dellivery.uno. В оригинале же всегда будет olx.ua/....
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине наблюдается новая волна мошеннических преступлений. Аферисты называются то соцработниками, то коммунальщиками, то правоохранителями и под разными предлогами выманивают деньги.
Номера телефонов украинцев продают в интернете на специальных сайтах. При покупке контакты можно выбирать как по населенным пунктам, так и по банкам, услугами которых пользуется человек. Мошенники воруют номера и обманом вынуждают людей отдавать деньги.
В Украине активизировались мошенники. Они подделывают документы на чужие квартиры, регистрируют на других владельцев и продают.