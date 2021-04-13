В Україні створили липовий 'OLX': шахраї придумали, як знімати гроші з карток

В Україні шахраї підробляють сайти. Так, аферисти створили липовий "OLX". У разі реєстрації на такому сайті у користувача можуть знятися кошти. Під час входу на сторінку потрібно перевіряти лінк.

Про це повідомив журналіст В'ячеслав Буткалюк у Facebook. "Виклав оголошення, що продаю чоловічий одяг, бо помилився з розміром. Одразу отримав повідомлення, що є покупець, який оформив покупку і надіслав лінк, щоб я ввів свої персональні дані", – написав він.

За словами Буткалюка, викликало занепокоєння те, що крім номера картки та прізвища, потрібно прописати всі цифри з карти і навіть повідомити про залишок. "Зателефонував до OLX і підтвердив, що то шахраї", – додав він.

Зазначається, що у фейковому посиланні було прописано olx.dellivery.uno. В оригіналі ж завжди буде olx.ua/....

Як повідомляв OBOZREVATEL: