В Україні різко подорожчають продукти до Великодня: економіст озвучив прогноз
В Україні продукти з "великоднього кошика" у квітні подорожчають приблизно на 10-15%.
Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Виходячи з середніх цін за станом на кінець березня, скромний "великодній кошик" обійдеться майже в 850 грн:
паска (1 кг) – 124 грн,
ковбаса копчена (0,5 кг) – 194 грн,
буженина (0,5 кг) – 115 грн,
сало (0,5 кг) – 65 грн,
твердий сир (0,5 кг) – 118 грн,
вершкове масло (0,5 кг) – 105 грн,
кисломолочний сир (0,5 кг) – 76 грн,
яйця (10 шт.) – 39 грн.
У разі наповнення "святкового кошика" іншими, неосновними складовими, наприклад, зеленню, фруктами, солодощами, вином, його вартість може становити приблизно 1 тис. грн.
"Цей рік може виявитися проблематичним, особливо для малозабезпечених верств населення. Але все буде залежати від загальної сукупності багатьох факторів (інфляція, експорт, вартість енергоносіїв, врожай)", – вважає економічний експерт Борис Кушнір.
Хоча наприкінці весни та на початку літа ймовірна стабілізація і навіть зниження цін на деякі харчі.
"Є сезонний фактор, який повинен сприяти тому, що влітку і восени ціна на продукти може трохи знизитися. Наприклад, цього року має бути кращий врожай зернових, фруктів і овочів, погодні умови поки сприятливі. Поки є підстави вважати, що пропозиція буде більшою, а це теж може вплинути на певне зниження вартості деяких категорій продуктів", – додав Кушнір.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні найближчим часом можуть змінитися ціни на продукти. Експерти вважають, що переважно буде йти зниження вартості, наприклад, на огірки. Зі свого боку капуста й цитрусові можуть незначно подорожчати.
В Україні подорожчали майже всі продукти. Серед лідерів зі стрибка в ціні – цукор (на 46%), гречана крупа (35%), яйця (30%), соняшникова олія (на 22%) та яблука (11,4%).