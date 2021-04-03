В Украине резко подорожают продукты к Пасхе: экономист озвучил прогноз
В Украине продукты из "пасхальной корзины" в апреле подорожают примерно на 10-15%.
Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Исходя из средних цен по состоянию на конец марта, скромная "пасхальная корзина" обойдется почти в 850 грн:
кулич (1 кг) – 124 грн,
колбаса копченая (0,5 кг) – 194 грн,
буженина (0,5 кг) – 115 грн,
сало (0,5 кг) – 65 грн,
твердый сыр (0,5 кг) – 118 грн,
сливочное масло (0,5 кг) – 105 грн,
кисломолочный сыр (0,5 кг) – 76 грн,
яйца (10 шт.) – 39 грн.
При наполнении "праздничной корзины" другими, неосновными составляющими, например, зеленью, фруктами, сладостями, вином, ее стоимость может составить около 1 тыс. грн.
"Этот год может оказаться проблематичным особенно для малообеспеченных слоев населения. Но все будет зависеть от общей совокупности многих факторов (инфляция, экспорт, стоимость энергоносителей, урожай)", – считает экономический эксперт Борис Кушнир.
Хотя в конце весны и в начале лета возможна стабилизация и даже снижение цен на некоторые продукты.
"Есть сезонный фактор, который должен способствовать тому, что летом и осенью цены на продукты может несколько снизиться. Например, в этом году должен быть лучший урожай зерновых, фруктов и овощей, погодные условия пока благоприятные. Сейчас есть основания полагать, что предложение будет больше, а это тоже может повлиять на определенное снижение стоимости некоторых категорий продуктов", – добавил Кушнир.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине в ближайшее время могут измениться цены на продукты. Эксперты считают, что в основном будет идти снижение стоимости, например, на огурцы. В свою очередь капуста и цитрусовые могут незначительно подорожать.
В Украине подорожали почти все продукты. Среди лидеров по скачку в цене – сахар (на 46%), гречневая крупа (35%), яйца (30%), подсолнечное масло (на 22%) и яблоки (11,4%).