В Україні подорожчали овочі: яких цін чекати у квітні

В Україні стрімко ростуть ціни на овочі для борщу. Так, у березні буряк в опті коштував 6,5 грн/кг, капуста – 6 грн, а ціна за кг моркви коливалася з 4,5 до 7 грн. Впала у ціні лише картопля – до 7,2 грн/кг. Однак уже в квітні будуть дорожчати всі овочі "борщового набору".

Про це повідомляє "Сегодня". Зазвичай, навесні запаси овочів добігають кінця і попит перевищує пропозицію, пояснюють експерти.

"Зазвичай на весну овочі минулого урожаю трохи додають в ціні. Ті, хто тримав до цього часу продукцію нормальної якості, мав зберігати її в нормальних овочесховищах, а це досить серйозні витрати. Зрозуміло, що ці витрати виробник компенсуватиме завдяки більш високій ціні. Це нормальна практика", – говорить генеральний директор УКАБ Роман Сластьон.

При цьому молоді овочі, в число яких входить рання капуста, редис і тепличні огірки, в квітні зазвичай починають дешевшати. Така динаміка зберігається аж до наступного врожаю: старі овочі дорожчають, нові – дешевшають.

Нагадаємо, в Україні рекордними темпами дорожчає соняшникова олія. Так, пляшка олії 0,85-0,87 літра коштує вже 50-60 грн. Порівняно з минулорічними цінами, вартість зросла більш ніж удвічі.

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