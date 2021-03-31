В Украине подорожали овощи: каких цен ждать в апреле
В Украине стремительно растут цены на овощи для борща. Так, в марте свекла в опте стоила 6,5 грн/кг, капуста – 6 грн, а цена за кг моркови колебалась с 4,5 до 7 грн. Упал в цене лишь картофель – до 7,2 грн/кг. Однако уже в апреле будут дорожать все овощи "борщового набора".
Об этом сообщает "Сегодня". Обычно, весной запасы овощей подходят к концу и спрос превышает предложение, поясняют эксперты.
"Обычно на весну овощи прошлого урожая немного добавляют в цене. Те, кто додержал до этого времени продукцию нормального качества, должен был хранить ее в нормальных овощехранилищах, а это довольно серьезные затраты. Понятно, что эти затраты производитель будет компенсировать за счет более высокой цены. Это нормальная практика", – говорит генеральный директор УКАБ Роман Сластен.
При этом молодые овощи, в число которых входит ранняя капуста, редис и тепличные огурцы в апреле обычно начинают дешеветь. Такая динамика сохраняется аж до следующего урожая: старые овощи дорожают, новые – дешевеют.
Напомним, в Украине рекордными темпами дорожает подсолнечное масло. Так, бутылка масла 0,85-0,87 литра стоит уже 50-60 грн. По сравнению с прошлогодними ценами, стоимость выросла более чем вдвое.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине в ближайшее время могут измениться цены на продукты. Эксперты считают, что в основном будет идти снижение стоимости, например, на огурцы. В свою очередь капуста и цитрусовые могут незначительно подорожать.
С конца весны в Украине может существенно снизиться цена на некоторые продукты питания, в частности на молоко, яйца и мясо.