В Украине подорожали овощи: каких цен ждать в апреле

В Украине стремительно растут цены на овощи для борща. Так, в марте свекла в опте стоила 6,5 грн/кг, капуста – 6 грн, а цена за кг моркови колебалась с 4,5 до 7 грн. Упал в цене лишь картофель – до 7,2 грн/кг. Однако уже в апреле будут дорожать все овощи "борщового набора".

Об этом сообщает "Сегодня". Обычно, весной запасы овощей подходят к концу и спрос превышает предложение, поясняют эксперты.

"Обычно на весну овощи прошлого урожая немного добавляют в цене. Те, кто додержал до этого времени продукцию нормального качества, должен был хранить ее в нормальных овощехранилищах, а это довольно серьезные затраты. Понятно, что эти затраты производитель будет компенсировать за счет более высокой цены. Это нормальная практика", – говорит генеральный директор УКАБ Роман Сластен.

При этом молодые овощи, в число которых входит ранняя капуста, редис и тепличные огурцы в апреле обычно начинают дешеветь. Такая динамика сохраняется аж до следующего урожая: старые овощи дорожают, новые – дешевеют.

Напомним, в Украине рекордными темпами дорожает подсолнечное масло. Так, бутылка масла 0,85-0,87 литра стоит уже 50-60 грн. По сравнению с прошлогодними ценами, стоимость выросла более чем вдвое.

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