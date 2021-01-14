В Україні почали штрафувати через відсутність масок за новими правилами: що змінилося

В Україні з 14 січня 2021 року набув чинності закон, який дозволяє штрафувати власників бізнесу за відсутність масок або респіраторів у відвідувачів.

Про це йдеться в законі 1113-IX. "Підприємство, установа, організація, громадянин-суб'єкт господарської діяльності сплачують штраф у розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", – зазначено в документі.

Так, штрафи для підприємців становитимуть 3400-5100 грн. Платити доведеться в таких випадках:

Якщо допускають у свої будівлі, приміщення і громадський транспорт людей мез маски.

Немає попередження, що потрібно надіти маску.

Не роблять усне зауваження, не припиняють обслуговування, не викликають поліцію.

Закон про штрафи за відсутність масок у громадських місцях ухвалено Верховною Радою в листопаді 2020 року і підписано президентом Володимиром Зеленським 17 грудня 2020 року.

"За пропуск, допуск особи в громадські будівлі, споруди, громадський транспорт під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту, зокрема і респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, а також і виготовлених самостійно, або невжиття заходів щодо перебування людини в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті без такого засобу індивідуального захисту, суб'єкт господарської діяльності сплачує штраф у розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", – ідеться в документі.

Штрафувати можуть навіть "за невжиття заходів", тобто якщо людина зайде в приміщення в масці, а потім зніме її, водночас ніхто не зробить їй зауваження, не попросить надіти маску або залишити приміщення, то і за таку бездіяльність підприємство можна оштрафувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні потрібно посилити покарання для тих, хто не носить маски в громадських місцях. Глава держави вважає, що штрафувати потрібно відразу на місці, без судів.