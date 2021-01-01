В Україні підвищили податки на квартири: названо нову суму

В Україні 1 січня 2021-го з 62,5 до 70,8 грн збільшили максимальний податок за кожен "зайвий" квадрат нерухомості.

Про те, як рахують податок і що пропонують змінити, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Зайвою вважається площа будинку від 120 квадратів і квартири – від 60 квадратних метрів. Платіжки приходять за минулий рік. Так, в 2021-му потрібно буде заплатити за 2020-й. Кожному власнику "зайвої" нерухомості прийде квитанція (до 1 липня).

З моменту вручення квитанції дають 60 днів для сплати податку. Його розмір залежить від населеного пункту. Місцева влада має право встановлювати ставку, однак її розмір не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати. У 2020-му це 62,5 грн, а в 2021-м – 70,8 грн.

Також місцева влада може збільшити "норму". Наприклад, брати податки за квартири площею, яка перевищує не 60, а 70 квадратних метрів. Припустимо, що місцева влада встановила максимальну ставку і мінімальну норму по площі.

У 2020-му за квартиру 80 квадратів ( "зайвих" 20 кв.м) потрібно було заплатити 1250 грн, а в 2021-му за цю ж квартиру доведеться віддати вже 1416 грн.

У Верховній Раді ще не презентували нові правила, проте глава профільного парламентського комітету Данило Гетманцев уже розповів OBOZREVATEL, що відповідні пропозиції напрацьовані і вже обговорюються.

Замість того, щоб рахувати податок виходячи з площі житла, депутат пропонує враховувати тільки його вартість. Наприклад, за чинними правилами в Києві за квартиру в 70 квадратів вартістю 1,2 млн грн потрібно заплатити податок на нерухомість у розмірі 708,4 грн. А за новими правилами – 2400. За таку ж квартиру, але вартістю в 2 млн грн (наприклад, житло розташоване в центрі) за чинними правилами потрібно заплатити ті ж 708,4 грн, а за новими правилами – 4000.

Ставка податку: до 0,02% від оціночної вартості;

можуть не платити: пенсіонери, ветерани, малолітні або недієздатні, якщо ціна квартири до 300 мінімалок (у містах-мільйонниках) і до 100 мінімалок у містах із населенням до 1 млн осіб. Для будинків – 600 мінімалок у великих містах і 250 мінімалок – у містах із населенням до млн осіб.

"Наприклад, якщо у вас триповерховий будинок у передмісті Києва, а мені від бабусі залишився будинок такого ж метражу в поганому місці. Ми платитимемо однаковий податок. А це неправильно. У нас є база оцінки нерухомості, дали час підготувати базу. Стягуватимуть податок виходячи з вартості житла", – розповів Гетманцев.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, що фізичні-особи підприємці, які вже вийшли на пенсію за віком, можуть більше не платити за себе єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Українці мають право повернути частину сплаченого прибуткового податку (ПДФО, 18% зарплати). Зокрема, якщо торік платник податків платив за освіту (свою або дитини), виплачував відсотки за іпотекою, витратив гроші на лікування, платив за страхівку (зокрема, пенсійну).