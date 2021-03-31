В Україні підвищили пенсійний вік для жінок: скільки доведеться працювати

В Україні 1 квітня 2021 року відбувся останній етап підвищення пенсійного віку для жінок – із 59,5 до 60 років.

Жінки, що народилися до 1 квітня 1961 року, ще в 2021-му могли виходити на заслужений відпочинок із 59,5 років. Уже з 1 квітня вік виходу на пенсію становитиме 60 років. Про це йдеться в законі "Про обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування".

Рішення щодо поетапного підвищення пенсійного віку ухвалили ще в 2011-му. З того моменту щороку вимога до віку жінок збільшується на пів року. В підсумку вже в 2021-му відбудеться останній етап підвищення.

Важливо також зазначити, що і в 60 років зможуть вийти на пенсію далеко не всі українки. Для цього також потрібно виконати вимогу щодо стажу, він щорічно збільшується на 12 місяців, поки в 2028-му не досягне 35 років. Зараз вчасно виплату можуть отримати ті, у кого є хоча б 28 років стажу.

Нагадаємо, українцям, яких звільнять напередодні досягнення пенсійного віку (58,5 років і більше), зможуть достроково призначати пенсії. Крім того, в 50 років на заслужений відпочинок виходитимуть матері, які виховують дитину з рідкісним захворюванням, але без інвалідності. Батьки за згодою з матерями зможуть виходити на пенсію в 55 років із тієї ж причини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 липня прожитковий мінімум для непрацездатних підвищать на 85 грн. У підсумку мінімальна пенсія збільшиться на 85 грн до 1854 грн, а максимальна – на 850 грн до 18 540 грн.