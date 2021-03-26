В Україні можуть подешевшати авіаперельоти всередині країни

В Україні можуть знизити ціни на внутрішні авіаперевезення. Цьому може посприяти скасування податку на додану вартість (ПДВ) на внутрішні перевезення.

Цей крок зробить вартість авіаперельотів порівнянною із залізничними перевезеннями певних категорій. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій на онлайн-зустрічі з бізнесом, організованою Європейською Бізнес Асоціацією, пише УНІАН.

"Скасування податку на додану вартість на внутрішні авіаперевезення буде хорошим імпульсом для того, щоб у нас авіація розвивалася, а вартість квитків була порівнянною із залізничними перевезеннями певних категорій. І, звичайно, це буде крок вперед для того, щоб наші регіональні аеропорти розвивалися", – сказав Криклій.

Нагадаємо, Державіаслужба видала сертифікат експлуатанта новому українському лоукосту Bees Airline 12 березня, який дає право на польоти. Авіалайнери мають максимально можливу кількість місць – 189. У такому ж компонуванні літаки цього типу використовує найбільший лоукост Європи Ryanair.

У травні 2021-го Bees Airline планує отримати ще два повітряних судна і розширити флот до чотирьох авіалайнерів. Стратегія українського лоукосту передбачає роботу на чартерних рейсах на замовлення туроператорів і виконання регулярних рейсів.

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