В Украине могут подешеветь авиаперелеты внутри страны
В Украине могут снизить цены на внутренние авиаперевозки. Этому может поспособствовать отмена налога на добавленную стоимость (НДС) на внутренние перевозки.
Этот шаг сделает стоимость авиаперелетов сопоставимой с железнодорожными перевозками определенных категорий. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий на онлайн-встрече с бизнесом, организованной Европейской Бизнес Ассоциацией, пишет УНИАН.
"Отмена налога на добавленную стоимость на внутренние авиаперевозки будет хорошим импульсом для того, чтобы у нас авиация развивалась, а стоимость билетов была сопоставимой с железнодорожными перевозками определенных категорий. И, конечно, это будет шаг вперед для того, чтобы наши региональные аэропорты развивались", – сказал Криклий.
Напомним, Госавиаслужба выдала сертификат эксплуатанта новому украинскому лоукосту Bees Airline 12 марта, который дает право на полеты. Авиалайнеры имеют максимально возможное количество мест – 189. В такой же компоновке самолеты этого типа использует крупнейший лоукост Европы Ryanair.
В мае 2021-го Bees Airline планирует получить еще два воздушных судна и расширить флот до четырех авиалайнеров. Стратегия украинского лоукоста предусматривает работу на чартерных рейсах по заказу туроператоров и выполнение регулярных рейсов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине изменили правила пересечения границы для иностранцев и своих граждан. Теперь у них будут требовать справку о прохождении ПЦР-теста на COVID-19, независимо от того, из страны с каким уровнем распространения коронавируса они будут прибывать.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что несмотря на то, что значительная часть международных авиаперевозок в Украине возобновятся в 2021 году, полностью отрасль "оживет" только в 2023 году.