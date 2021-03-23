В Україні може не вистачити грошей на компенсацію лікарняних: названо причину

Через помилку в ухваленому в грудні 2020-го законі №1053-IX 2,5 млн українців могли позбутися матдопомоги в разі хвороби. Депутати знайшли друкарську помилку і збираються її виправити новим законопроєктом. При цьому Фонд соціального страхування України наразі має проблеми з виплатою лікарняних – не через упущення. Причина – обмежені надходження від єдиного соціального внеску.

Про це повідомляє UBR. На згадану помилку група нардепів вказала 2 березня, зареєструвавши законопроєкт №5187.

У зв'язку з тим, що між словами "на період реабілітації" і "внаслідок захворювання або травми" пропущена кома, депутати зробили висновок, що основний вид страхових випадків – по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, виключається із закону.

Так, на допомогу, в разі вступу закону з червня в запропонованій редакції, могли б претендувати лише тимчасово непрацездатні на період реабілітації. Депутати запропонували виправлене формулювання в зазначеному законопроєкті, з якою погодилися і автори оригінального документа.

Нагадаємо, що Фонд соціального страхування України заявив про затримки лікарняних та декретних виплат. Зокрема, затримка становить 21 робочий день або 1,8 млрд гривень.

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