Мінсоц запропонував зменшити розмір лікарняних для українців і посилити контроль за їх видачею

В Україні лікарняні листи планують перевести виключно в електронну форму і значно зменшити розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності. Можуть також змінитися умови надання такої допомоги та тривалість її виплати.

Відповідний законопроєкт щодо оптимізації функцій Фонду соціального страхування розробили в Мінсоцполітики. Документ оприлюднений для обговорення на офіційному сайті відомства, де кожен бажаючий може висловити свою думку щодо його підтримки чи не підтримки.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, підвищення рівня захворюваності в період пандемії COVID-19 на фоні спаду економічної активності, наслідком чого є зменшення надходжень від сплати ЄСВ, призвели до різкого зростання витрат Фонду соцстрахування і критичного стану фінансування ним виплат. Крім того, в умовах стрімкого розвитку цифрових технологій вимагають осучаснення деякі механізми виконання Фондом функцій страховика.

У зв'язку з цим, в уряді вирішили кардинально змінити існуючий порядок видачі та виплати лікарняних – значно "розвантажити" Фонд соцстраху в частині фінансування лікарняних і посилити контроль за їх випискою. Також автори законопроєкту не забули і про діджіталізацію сфери соціального страхування.

Зокрема, проєктом документа пропонуються такі новації:

1) Листок непрацездатності стане тільки електронним і буде формуватися на підставі медичного висновку, який теж буде створюватися в електронній формі. Медичний висновок має бути зареєстровано в електронній системі охорони здоров'я з відповідним висновком лікаря (комісії лікарів).

2) Електронний реєстр листків непрацездатності стане частиною реєстру застрахованих осіб, доступ до якого буде можливим за допомогою Єдиного вебпорталу "Дія".

3) Фонд соцстраху буде проводити перевірку обґрунтованості медичних висновків з тимчасової втрати працездатності в медустановах і у лікарів, які здійснюють медичну практику як ФОП. Для цього у Фонді будуть впроваджені окремі посади – страхові експерти-лікарі. Їх завдання, обов'язки та функції будуть окремо визначені Кабміном. При перевірці обґрунтованості медичних висновків такі страхові експерти матимуть право безпосередньо відвідувати медичні установи, витребувати необхідну інформацію, копії документів та матеріалів. Також вони матимуть доступ до інформації з обмеженим доступом.

4) У разі встановлення факту необгрунтованого медичного висновку, на підставі якого був виданий листок непрацездатності, Фонд буде звертатися до лікарів, які підписали такий медвисновок, з вимогою компенсувати суми, які були виплачені за відповідним лікарняним. Примітно, що така вимога про сплату суми компенсації за листком непрацездатності, сформованому на підставі необгрунтованого медичного висновку, буде прирівняна до виконавчих документів, і,відповідно, компенсацію з лікарів зможуть стягувати в примусовому порядку.

5) Виплата лікарняних з коштів Фонду буде починатися з 11-го дня непрацездатності. До того, протягом 10 днів, лікарняний працівнику буде зобов'язаний виплачувати роботодавець. Зараз діє норма, згідно з якою роботодавець оплачує тільки перші 5 днів лікарняного, а далі починає виплачувати Фонд соцстраху.

6) Лікарняні не надаватимуть за період простою, крім випадків, коли тимчасова непрацездатність настала до простою.

7) Розміри лікарняних посібників стануть меншими. Зокрема:

50% середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж до 5 років (зараз до 3 років);

60% середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж від 5 до 10 років (зараз від 3 до 5 років);

70% середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж від 10 до 15 років (зараз від 5 до 8 років);

80% середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж від 15 до 20 років;

100% середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж понад 20 років (зараз від 8 років).

Таким чином, в разі прийняття законопроєкту, щоб отримати лікарняні в 100% розмірі, доведеться "відпахати" 20 років. А ось працівник зі стажем 9 років, який сьогодні має право на допомогу по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% зарплати, після "оптимізації функцій Фонду" зможе розраховувати на лікарняні в розмірі лише 60% заробітку.

Крім лікарняних, деякі зміни торкнулися і допомоги по вагітності та пологах. В уряді хочуть трохи скоротити терміни його виплати - протягом 2 місяців з дати народження дитини (зараз 70 днів). Також планують конкретизувати розмір допомоги на поховання – два прожиткових мінімуми для працездатних осіб, який є чинним на дату смерті (зараз цей розмір визначається Фондом, але не може бути менше одного прожиткового мінімуму).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Мінсоцполітики повідомили, що допомоги з тимчасової втрати працездатності, а також у зв'язку з вагітністю та пологами будуть проходити процес верифікації у Фонді соціального страхування.