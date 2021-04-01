В Україні деякі продукти вже дорожчі, ніж у Польщі: як будуть рости ціни

В Україні частина продуктів уже дорожча, ніж у Польщі. Наприклад, поляки платять за білий хліб на 30% менше, ніж українці.

Про це в коментарі "Главкому" розповів директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. До того ж ціни на хліб і хлібобулочні вироби в українських магазинах можуть вирости на 20-25%. "Водночас, – каже експерт, – білий хліб у нас уже на 30% дорожчий, ніж у Польщі".

А подорожчання пшениці і хліба є своєрідним детонатором: після них йде повальне збільшення цін на інші основні продукти харчування. Передусім зернові котирування відображаються на вартості м'яса. Як розповідає голова ради директорів асоціації "Союз птахівників України" Олександр Бакуменко, в собівартості м'яса птиці корми становлять близько 70%, а це все здебільшого зерно.

"Вартість сої, кукурудзи, фуражного зерна, шроту, комбікормів виросла з минулого року майже вдвічі. У січні-лютому галузь працювала з нульовою рентабельністю, в січні поголів'я курей-несучок зменшилось на 20% – такого не було двадцять років. Закрилося близько 10 яєчних фабрик. Виробництво м'яса птиці, яке до цього показувало впевнене зростання (з курятини Україна входить у десятку найбільших світових експортерів) впало на 5-6%, такого теж не було років двадцять. "Гаврилівські курчата", які були другим виробником у країні – їх тепер уже практично немає", – говорить Олександр Бакуменко.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вартість соняшникової олії в роздрібних мережах зросла на 10 грн за 850 мл. У деяких магазинах ціна пляшки сягає понад 60 грн, а ще тиждень тому вона коливалася близько 37 грн.