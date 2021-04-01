В Украине некоторые продукты уже дороже, чем в Польше: как будут расти цены

В Украине часть продуктов уже дороже, чем в Польше. К примеру, поляки платят за белый хлеб на 30% меньше, чем украинцы.

Об этом в комментарии "Главком" рассказал директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. При этом цены на хлеб и хлебобулочные изделия в украинских магазинах могут вырасти на 20-25%. "При этом, – говорит эксперт, – белый хлеб у нас уже на 30% дороже, чем в той же Польше".

А подорожание пшеницы и хлеба является своеобразным детонатором: после них идет повальное увеличение цен на другие основные продукты питания. В первую очередь зерновые котировки отражаются на стоимости мяса. Как рассказывает председатель совета директоров ассоциации "Союз птицеводов Украины" Александр Бакуменко, в себестоимости мяса птицы корма составляют около 70%, а это все в основном зерно.

"Стоимость сои, кукурузы, фуражного зерна, шрота, комбикормов выросла с прошлого года почти вдвое. В январе-феврале отрасль работала с нулевой рентабельностью, в январе поголовье кур-несушек уменьшилась на 20% – такого не было двадцать лет. Закрылось около 10 яичных фабрик. Производство мяса птицы, которое до этого показывало уверенный рост (по курятине Украина входит в десятку крупнейших мировых экспортеров) упало на 5-6%, такого тоже не было лет двадцать. "Гавриловские цыплята", которые были вторым производителем в стране, – их теперь уже практически нет", – говорит Александр Бакуменко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине стоимость подсолнечного масла в розничных сетях выросла на 10 грн за 850 мл. В некоторых магазинах цена бутылки достигает более 60 грн, а еще неделю назад она колебалась около 37 грн.