В Україні банки передають інформацію про особові рахунки ФОПів у податкову

Українські банки передають у Державну податкову службу інформацію про відкриття рахунку фізичною особою-підприємцем (ФОП) – навіть у тому випадку, якщо він відкриває особистий рахунок. Це вони зобов'язані робити за законом.

Про це пише "UBR". Дані про особисті банківські рахунки підприємців відображаються в його електронному кабінеті платника податків.

Один із користувачів побачив, що в кабінеті платника податків відображається його підприємницька картка, а також особиста, яку він відкрив у monobank. У службі підтримки пояснили, що у відповідність до постанови НБУ №492 від 11 листопада 2003 року банки зобов'язані повідомляти в податкову відомості про факт відкриття у них рахунків підприємця, навіть якщо він робить це для особистих потреб.

Відповідь служби підтримки фінустанови UBR

Також у monobank відзначили, що передається лише інформація про відкриття рахунку. Інформація про обіг коштів не розкривається.

"Багатьох бізнесменів, які використовують особисті картки для прийому платежів від клієнтів, може стурбувати цей факт. До того ж, пишуть інші користувачі, спростовуючи заяви monobank, податкова вже сьогодні може побачити перекази коштів на всіх рахунках, пов'язаних з ФОП", – йдеться в повідомленні.

Скриншот коментаря UBR

Нагадаємо, Кабінет міністрів України незабаром запустить механізм виплати держдопомоги для ФОПів і найманих працівників у "червоних" зонах. Так, зареєструватися в порталі "Дія" для отримання коштів можна буде вже наступного тижня.

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