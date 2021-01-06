Українцям різко підвищили абонплату на газ, переплачувати доводиться на 40%: названо всі ціни

В Україні оприлюднили розмір абонплати для всіх облгазів. У деяких населених пунктах платити доведеться в два рази більше. І на цьому подорожчання не зупиниться.

Детальніше про те, як і чому перерахували плату за доставку газу і кому доводиться переплачувати до 40% за "втрачене" блакитне паливо, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Чому у всіх різні тарифи і хто буде переплачувати?

Вартість доставки газу скрізь різна. Раніше облгази займалися і доставкою і розподілом блакитного палива. Зараз же ці функції розділили: одна компанія продає газ, а друга – займається його доставкою і розподілом по квартирах.

І якщо за використане блакитне паливо потрібно платити за лічильником і по тарифу свого постачальника, то за доставку потрібно щомісяця вносити абонентську плату. Її платимо облгазам.

Як розповіла OBOZREVATEL член Нацкомісії з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Оксана Кривенко, абонплата в обставинах, що склалися не могла не вирости: збільшилися складові ціни, починаючи від ремонтних робіт і закінчуючи заробітними платами.

Компанії подали свої розрахунки і комісія вже встигла їх затвердити. Нижче в таблиці можна ознайомитися з розміром абонплати:

Як підвищили абонплату НКРЕКП

Варто враховувати, що в таблиці вказані ціни без ПДВ. Щоб дізнатися кінцеву вартість, до тарифу потрібно додати 20%. Наприклад, для клієнтів "Тернопільгазу" ціна виросла з 1,35 до 2,64 грн за кубометр.

У НКРЕКУ OBOZREVATEL пояснили: "розмір абонплати залежить від протяжності мережі і кількості споживачів. Якщо місто великий, з невеликою кількістю населення, то цифра буде високою. У густонаселеному населеному пункті з невеликою протяжністю ціна може бути низькою".

Українці платять до 40% за газ, який втрачається по дорозі

В Україні газопровідні мережі будувалися ще за часів СРСР і розраховані на 50-мільйонну країну. Але з того моменту не тільки різко скоротилося населення, але і зменшилося споживання газу. Блакитне паливо подорожчало і українці почали економити, утеплювати будинки, встановлювати енергоефективні котли і т.д.

В одному з облгазів ситуацію, що склалася порівняли з дитячою пісочницею, яку наповнюють величезним вантажівкою, розрахованим для промислового використання, розповідає координатор житлових програм "Опори" Тетяна Бойко.

Головна ж проблема – великі втрати газу по дорозі. У деяких облгазів вони становлять 40%. І ці витрати доводиться компенсувати за рахунок високої ціни для кінцевого споживача.

"Якби втрати вважали за ціною газу влітку в 5 грн, то це одні витрати, а зараз втрачають 30-40% газу, який вже стоїть 9 грн за кубометр. Це вже зовсім інші цифри. Цей газ могли закупити влітку, тоді це була б інша ціна. Але при такій моделі повинна бути фінансова можливість закупити раніше, повинні бути гарантії, фінансовий ресурс ", – пояснює Бойко.

Теоретично українці можуть вносити абонплату, розмір якої буде на 20-30% менше. Але для цього потрібно інвестувати мільярди в модернізацію мережі. Зрозуміло, такого ресурсу у облгазів немає. А щоб він з'явився, протягом кілька років українці повинні будуть в рази переплачувати за доставку блакитного палива, щоб в майбутньому платити менше.

Абонплату на газ можуть знову підвищити вже в 2021-му

У НКРЕКП не стали відповідати на питання про те, чи будуть переглядати тарифи ще раз в 2021-м. Однак відзначили, що така ймовірність є. Більш того, регулятор також розуміють: комунікації знаходяться в скрутній ситуації і в них потрібно інвестувати величезні суми. І єдиний ресурс, який є зараз – підвищення цін.

"Це тільки регулятор може сказати, чи будуть підвищувати ціни ще раз. Якщо говорити в цілому, ми," Опора ", підтримуємо те, що в облгазів повинні бути тарифи, які покривають витрати", – додає Бойко.

До речі, щоб знизити розмір абонплати, потрібно скоротити обсяг використаного газу. Платити щомісячний внесок в рівних частинах потрібно незалежно від того, користувалися ви блакитним паливом чи ні. Все кількість кубометрів, які використовували з жовтня позаминулого по жовтень минулого року, ділять на 12. Отриману цифру множать на тариф облгазу. Якщо ж з жовтня минулого по жовтень 2021-го використовувати менше газу, то у 2022-му розмір абонплати може знизитися.

Правда, тільки якщо зростання тарифів не покриє зниження обсягів споживання. Введення абонентської плати за газ – обов'язкова умова запуску ринку газу. Завдяки цьому в українців з'явилася можливість вибирати постачальника блакитного палива.