Украинцам резко повысили абонплату на газ, переплачивать приходится на 40%: названы все цены

В Украине обнародовали размер абонплаты для всех облгазов. В некоторых населенных пунктах платить придется в два раза больше. И на этом подорожание не остановится.

Подробнее о том, как и почему пересчитали плату за доставку газа и кому приходится переплачивать до 40% за "потерянное" голубое топливо, читайте в материале OBOZREVATEL.

Почему у всех разные тарифы и кто будет переплачивать?

Стоимость доставки газа везде разная. Раньше облгазы занимались и доставкой, и распределением голубого топлива. Сейчас же эти функции разделили: одна компания продает газ, а вторая – занимается его доставкой и распределением по квартирам.

И если за использованное голубое топливо нужно платить по счетчику и по тарифу своего поставщика, то за доставку нужно ежемесячно вносить абонентскую плату. Ее платим облгазам.

Как рассказала OBOZREVATEL член Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко, абонплата в сложившихся обстоятельствах не могла не вырасти: увеличились составляющие цены, начиная от ремонтных работ и заканчивая заработными платами.

Компании подали свои расчеты и комиссия уже успела их утвердить. Ниже в таблице можно ознакомиться с размером абонплаты:

Как повысили абонплату НКРЭКУ

Cтоит учитывать, что в таблице указаны цены без НДС. Чтобы узнать конечную стоимость, к тарифу нужно добавить 20%. К примеру, для клиентов "Тернопольгаза" цена выросла с 1,35 до 2,64 грн за кубометр.

В НКРЭКУ OBOZREVATEL пояснили: "Размер абонплаты зависит от протяжности сети и количества потребителей. Если населенный пункт большой с маленьким количеством жителей, то цифра будет высокой. В густонаселенном городе или селе с незначительной протяжностью цена может быть низкой".

Украинцы платят до 40% за газ, который теряется по дороге

В Украине газопроводные сети строились еще во времена СССР и рассчитаны на 50-миллионую страну. Но с того момента не только резко сократилось население, но и уменьшилось потребление газа. Голубое топливо подорожало и украинцы начали экономить, утеплять дома, устанавливать энергоэффективные котлы и т.д.

В одном из облгазов сложившуюся ситуацию сравнили с детской песочницей, которую наполняют огромным грузовиком, рассчитанным для промышленного использования, рассказывает координатор жилищных программ "Опоры" Татьяна Бойко.

Главная же проблема – большие потери газа по дороге. У некоторых облгазов они составляют 40%. И эти расходы приходится компенсировать за счет высокой цены для конечного потребителя.

"Если бы потери считали по цене газа летом в 5 грн, то это одни расходы, а сейчас теряют 30-40% газа, который уже стоит 9 грн за кубометр. Это уже совсем другие цифры. Этот газ могли закупить летом, тогда была бы другая цена. Но при такой модели должна быть финансовая возможность закупить раньше, должны быть гарантии, финансовый ресурс", – поясняет Бойко.

Теоретически украинцы могут вносить абонплату, размер которой будет на 20-30% меньше. Но для этого нужно инвестировать миллиарды в модернизацию сети. Разумеется, такого ресурса у облгазов нет. А чтобы он появился, в течение нескольких лет украинцы должны будут в разы переплачивать за доставку голубого топлива, дабы в будущем платить меньше.

Абонплату на газ могут снова повысить уже в 2021-м

В НКРЭКУ не стали отвечать на вопрос о том, будут ли пересматривать тарифы еще раз в 2021-м. Однако отметили, что такая вероятность есть. Более того, регуляторы также понимают: коммуникации находятся в плачевной состоянии и в них нужно инвестировать огромные суммы. И единственный ресурс, который есть сейчас, – повышение цен.

"Это только регулятор может сказать, будут ли повышать цены еще раз. Если говорить в целом, мы, "Опора", поддерживаем то, что у облгазов должны быть тарифы, которые покрывают расходы", – добавляет Бойко.

Кстати, чтобы снизить размер абонплаты, нужно сократить объем использованного газа. Платить ежемесячный взнос в равных частях нужно независимо от того, пользовались вы голубым топливом или нет. Все количество кубометров, которые использовали с октября позапрошлого по октябрь прошлого года, делят на 12. Полученную цифру умножают на тариф облгаза. Если же с октября прошлого по октябрь 2021-го использовать меньше газа, то в 2022-м размер абонплаты может снизиться.

Правда, только если рост тарифов не покроет снижение объемов потребление. Введение абонентской платы за газ – обязательное условие запуска рынка газа. Благодаря этому у украинцев появилась возможность выбирать поставщика голубого топлива.