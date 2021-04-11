Українцям пояснили, як не "влетіти" на кредит, оформлюючи в банку платіжну карту

Споживачам фінансових послуг необхідно завжди уважно читати документи перед тим, як ставити під ними підпис, оскільки інколи навіть анкета банку може стати кредитним договором. Це ж стосується договорів з фінансовими установами.

Як інформує Ліга.Money з посиланням на повідомлення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, своїм підписом людина погоджується з умовами, які вказані в документі. А там можуть бути прописані не тільки права, але й обов'язки, про які можна навіть не здогадуватися.

Наприклад, при оформленні платіжної картки клієнт підписує анкету-заяву клієнта або договір на обслуговування з банком. У той же час, крім звичайної платіжної картки, він додатково отримує ще й кредитну з лімітом 5 тис. грн.

В анкеті-заяві клієнт ставить "галочку", що ознайомлений з умовами і правилами обслуговування згідно з договором, готовий роздрукувати свій екземпляр з вебсайту банку. При цьому зобов'язується стежити за зміною умов обслуговування на вебсайті.

"З часом ви могли перестати користуватися платіжною карткою, проте не стали її закривати. У результаті через кілька років ви отримали запрошення в суд, де дізналися, що кредитний ліміт у розмірі 5 тис. грн переріс в борг 20 тис. грн. Сума складалася з відсотків за користування кредитом, пені та безпосередньо тіла кредиту", – йдеться в повідомленні.

Чому таке може трапитися

Особливість в тому, що анкета клієнта або договір приєднання прирівнюються до кредитних договорів згідно з Цивільним кодексом. Однак навіть в таких анкетах повинні бути прописані основні умови фінансової послуги. Якщо цієї інформації немає, фінансова установа порушує права споживача.

Таким чином, підписуючи таку анкету або договір, в перспективі можна отримати зобов'язання незважаючи на те, що людина могла не в повному обсязі розуміти умови користування кредитним лімітом. Тому важливо уважно читати документи перед підписанням, а також виконувати умови угод з фінустановами.

Як уникнути подібних ситуацій

Національний банк радить звертати увагу на наступне:

обов'язково дізнатися вартість користування кредитним лімітом. Ця інформація повинна бути вказана в правилах і умовах, розміщених на сайті. Також фінансова установа зобов'язана вказувати в анкеті-заяві вартість послуг, а в договорі приєднання - штрафи в разі прострочення; не варто забувати, що умовами договору фінансова установа може отримати право змінювати в односторонньому порядку комісії, тарифи, а також розмір кредитного ліміту. Однак, законодавство зобов'язує повідомляти про відповідні зміни на вебсайті за 30 днів до набуття ними чинності; взяти в банку паспорт споживчого кредиту, в якому відображено вартість і основні умови кредитного ліміту. Банк зобов'язаний його видавати в разі надання кредиту більше мінімальної зарплати (зараз це 6000 грн), інакше він порушує Закон України " Про споживче кредитування ".

Як діяти в разі порушення фінустановою прав споживача

Для початку необхідно написати звернення на ім'я керівництва банку-порушника або фінкомпанії. Якщо це не допомогло, можна звернутися до Національного банку декількома способами:

через чат бот НБУ в Viber або Telegram;

через контакт-центр НБУ по телефону 0 800 505240;

заповнити онлайн-форму для звернень на сайті НБУ по цій посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці все частіше стикаються з тим, що банківські установи можуть раптово заблокувати кошти на їх рахунках і зажадати документи, що підтверджують джерело доходів.