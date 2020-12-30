Українцям через карантин пообіцяли по 8 тисяч, а потім почали масово відмовляти: хто отримає гроші

Українці до 1 січня можуть подавати заявки на отримання матеріальної допомоги в розмірі 8 тис. грн. – Кабінет міністрів обіцяв виділити гроші фізособам-підприємцям (ФОП) і простим співробітникам, які на час локдауну втратять дохід. Проте зрештою вимоги прописали так, що багато з тих, які цього потребують, розраховувати на виплату не можуть.

Чому допомогу від держави можуть отримати лише обрані – дізнавався OBOZREVATEL.

Щоб розраховувати на виплати, потрібно відповідати низці критеріїв. По-перше, підприємець має бути зареєстрованим не менш ніж 3 місяці тому. По-друге, мусить не мати боргу з ЄСВ та сплатити цей внесок за останні 3 місяці. По-третє, не повинен бути записаний одночасно найманим співробітником. До того ж необхідно мати основний вид діяльності, який відповідає затвердженому переліку претендентів на допомогу.

Подати заявку можна тут.

На перший погляд здається, що умови нескладні. Але багато підприємців скаржаться: вони прописані так, щоб виплату могли отримати якомога менше людей. На сайті "Дія" опубліковано список тих категорій ФОП, які можуть отримати допомогу. У ньому – 49 КВЕД (класифікатор видів економічної діяльності).

Список хоч і немаленький – від торгівлі до закладів культури – але багато які сфери до нього взагалі не потрапили. Наприклад, увагою оминули туроператорів, які цього року практично не могли працювати, й багатьох інших.

Наталія – власниця столичного салону тату. Працюють вони вже 4-й рік і, як запевняє підприємиця, регулярно сплачують усі податки. Її КВЕД – 96.09 і в списку його немає, як нема й інших закладів сфери краси. Наталія обурена: її бізнес протягом року зазнавав збитків на рівні з іншими, але на них навіть не звернули уваги.

"Перший карантин припав якраз на початок сезону в нашій сфері – тату індустрії. І тривав він майже весь сезон. До того ж, скасувалися фестивалі. Але оренду все одно довелося оплачувати. Потім карантини вихідного дня – та сама історія. Плюс у людей зараз менше грошей, багато хто хворіє або боїться заразитися і не ходить по салонах взагалі. Просто рік у мінус. Збитків близько 100 тис. грн", – розповідає бізнесвумен.

Багато підприємців мають не один вид діяльності, тому під час реєстрації ФОП указують відразу кілька КВЕДів. Як кажуть самі власники бізнесу, вони перераховують КВЕДи в довільному порядку, і далеко не завжди той, який стоїть першим, є основним. Але за законом, якщо вони займаються діяльністю, за яку передбачена компенсація в 8 тис. грн від держави, а потрібний КВЕД не зазначений першим у їхньому списку – допомоги чекати не варто. З цим зіткнувся завуч освітніх курсів Дмитро Раїмов:

"Коли реєструються ФОП, люди вказують 5-6 або більше КВЕДів. Це означає, що ти можеш займатися всіма цими видами діяльності. І ніхто ніколи не замислювався, який КВЕД потрібно вводити першим. Адже ми не очікували, що коли в тебе вид діяльності зазначений не першим, то хтось може вирішити, що ти ним не займаєшся. Ми не засмутилися глобально і не вмираємо від того, що не отримали ці гроші, радше неприємне таке ставлення держави".

Основний вид діяльності в Дмитра – консультування з питань комерційної діяльності, але допомога за нього не передбачається. Він міг би отримати допомогу як організатор курсів, але цей КВЕД у нього не перший.

Схожа ситуація в підприємниці Олени. Вона працює над виробництвом відео й організацією спортивних заходів. Обидві сфери достатньо постраждали, але отримати гроші зможуть не всі.

"У мене основним КВЕДом зазначено створення відео та кінофільмів. А допомога надається за видом демонстрація фільмів та організація заходів. Змінити вже нічого не можна, адже КВЕД повинен бути основним станом на 31 жовтня. Виходить, що на допомогу ми розраховувати не можемо. Це за умови, що 2019-го в нас був оборот приблизно 2 млн грн, а цього року – тільки 70 тис", – розповідає Олена.

Якщо крім ФОП ви ще й найманий співробітник – допомоги можете не чекати. І навіть якщо ви на цей час звільнилися і не працюєте за наймом – можете втратити підтримку. Адже далеко не факт, що в базах оновили ваш статус.

Така ситуація сталася з киянкою Юлією. Дівчина довгий час працювала як найманий співробітник. Потім отримала в спадок від батька невеликий бізнес – ательє з ремонту взуття та шкіргалантереї. Цей бізнес давав їй додатковий дохід, а не так давно Юлія втратила роботу і бізнес став основним.

Ця сфера також потрапила під обмеження. За словами Юлії, близько 3-х місяців вони взагалі не працювали. Коли почали – потік клієнтів був у рази менший, ніж зазвичай, та й зараз він повністю не відновився. Ремонт взуття є в списку КВЕДів, з якими можна розраховувати на допомогу від держави, але Юлія отримала відмову. Адже виявилося, що в системі не позначилася інформація про її звільнення.

"Мені відразу прийшла відмова, нібито я одночасно з ФОП є найманим співробітників. Оскільки це було не так, я почала писати в службу підтримки, але мені відповідав чат-бот і проблема не вирішувалася. Тоді я описала цю історію на своїй сторінці. До мене почали звертатися журналісти, вже вони уточнили моє запитання у керівництва "Дія". Виявилося, що реєстри Пенсійного фонду оновлюються не надто часто. Мій реєстр міг оновитися навіть у січні, тому на допомогу я можу не розраховувати", – пояснила підприємиця.

Тим часом Пенсійний фонд усе-таки відновив базу, і Юлія вже почала бути зазначена тільки як ФОП. Тобто, офіційно мала право на 8 тис. Вона відразу написала менеджерам програми, надала їм додаткові дані. Її питання обіцяли вирішити через кілька днів. Але ось час подачі документів добігає кінця. А відповіді – немає.

"Правильно було б дати підприємцю можливість підтвердити державі, що протягом якогось часу він займається саме цим видом діяльності, який потрапляє під карантинні обмеження, стверджує Дмитро Раїмов. – Тоді б ми показали договори з нашими студентами, інші підтверджувальні документи. Так, це було б трохи довше, але ми змогли б розраховувати на допомогу ".

На жаль, ні у Дмитра, ні в інших ФОП можливості щось довести – немає.

Цілі сфери бізнесу, які постраждали від карантинних обмежень, виявилися позбавленими уваги держави. Певна річ, 8 тис. грн не зможуть покрити збитки або недоотриманий прибуток ФОП за рік. Проте ці гроші – не зайві. І коли серед підприємців, які однаково платять податки й однаково закриваються в локдаун, одні отримують допомогу, а інші – ні, це стає фактором демотивації. Навіщо ж "грати за правилами", якщо в потрібний момент про тебе навіть не згадають?