Українцям платитимуть по дві пенсії: в Мінсоц розкрили деталі реформи

Українцям в результаті пенсійної реформи при досягнення 60-річчя платитимуть по дві виплати. Частину зарплати будуть відкладати на особистий рахунок працюючих в накопичувальному фонді.

На сайті Мінсоцполітики опублікували роз'яснення про те, як будуть працювати нові правила.

Накопичення буде знаходитися у власності українців

Головне, що пропонується змінити, – це право власності. Зараз працюючі люди "скидаються" грошима, а держава їх виплачує пенсіонерам. Сплачуючи соціальні внески, працюючі люди набувають страховий стаж, який впливає на розмір їх майбутньої пенсії, але у свою власність нічого не отримують. Тому їхня майбутня пенсія насправді залежатиме від того, скільки внесків сплачуватимуть у майбутньому інші люди, від того, скільки буде таких людей.

Законодавці пропонують, щоб частина внесків одразу надходила у власність людини, на її особистий рахунок в накопичувальному фонді. Працівник буде власником своїх пенсійних накопичень, сам обиратиме, в якому фонді накопичувати, може змінити фонд у будь-який час, якщо щось не подобається, залишити пенсійні накопичення у спадок, скористатись ними в критичних випадках, наприклад, для лікування.

Внески збільшувати не будуть

Прем’єр-міністр запропонував при запровадженні накопичувальної системи не обтяжувати людей та бізнес додатковими платежами. Натомість держава перенаправлятиме частину сплачених податків та зборів на особистий рахунок людини в тому фонді, який визначить сам працівник.

Так, з податків, сплачених людиною, пропонується спрямовувати на накопичення частку в розмірі 2% від зарплати. Додатково внески в розмірі 2% від зарплати перенаправлятимуться людині з сум єдиного соціального внеску, які за неї сплатив роботодавець.

У подальшому внески необхідно збільшувати, щоб разом солідарна та накопичувальна пенсії забезпечували гідний рівень життя.

Міністерство соціальної політики

Міністерство соціальної політики

Гроші будуть інвестувати

Пенсійні накопичення не "лежатимуть на рахунку". Вони одразу вкладатимуться в економіку країни, лише в ті інструменти, які визначені законодавством як найнадійніші (державні цінні папери, в тому числі цільові на реалізацію довгострокових проектів, муніципальні цінні папери, акції та облігації підприємств, депозити в надійних банках, банківські метали, нерухомість, земля тощо).

Таким чином пенсійні накопичення будуть внутрішніми інвестиціями, які допомагатимуть економіці зростати, а кожен учасник системи пенсійних накопичень – інвестором своєї країни, який отримує від своїх інвестицій дохід. Саме так відбувається в 77 країнах світу.

Пенсійні виплати

Накопичувальна пенсія виплачуватиметься додатково до солідарної та не зменшуватиме її розмір. За власним бажанням почати отримувати накопичувальну пенсію можна пізніше, ніж солідарну. Виплати з накопичувальної системи можуть бути довічними, одноразовими та на визначений строк.

Для того, щоб отримувати довічну виплату, людина обере собі компанію зі страхування життя з переліку найнадійніших, які визначить Національний банк України.

Якщо коштів накопичиться багато – більше, ніж потрібно для довічної пенсії в розмірі прожиткового мінімуму, то решту коштів людина може за власним вибором або отримати одноразово. В окремих ситуаціях пенсійні накопичення можна буде використати до виходу на пенсію в будь-якому віці. Зокрема, на лікування у випадку критичного стану здоров’я, в тому числі і на лікування членів сім’ї, у випадку набуття інвалідності 1 або 2 групи. Також людина зможе забрати свої пенсійні накопичення при виїзді на постійне місце проживання до іншої країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 липня прожитковий мінімум для непрацездатних підвищать на 85 грн. У підсумку мінімальна пенсія збільшиться на 85 грн до 1854 грн, а максимальна – на 850 грн до 18 540 грн.